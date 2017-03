Sodiaagi saladused: kuidas erinevad tähemärgid vihastavad?

Jäär

Jäär pühib erimeelsused õlult kui tolmupudemed, eriti kui te pole algusest peale eriti lähedased olnud. Ometi tasub tähele panna, et kui sa Jäära tõeliselt välja vihastad, ole valmis teise riiki kolima.

Sõnn

Sõnnidel on negatiivsete tunnetega raske hakkama saada. Nad panustavad igasse oma ettevõtmisse sajaprotsendiliselt, seega võib kriitika tunduda neile isiklikult hävitav. Ometi saavad nad asjadest lõpuks üle või saadavad su lihtsalt pikalt.

Kaksikud

Kaksikud tulevad leegiheitjaga noavõitlusse. Nad jälestavad, kui keegi neile midagi ette heidab, seega reageerivad nad tuliselt ja ilma sõnu valimata. Selles on aga siiski üks hea külg – nad laovad selle käigus ka kogu tõe lauale.

Vähk

Vähid võtavad kõike väga südamesse, pole vahet, kui tähtsusetu asjaga on tegu. Sageli lasevad nad tunnetel enda üle võimust võtta ning võivad sinu ees kildudeks puruneda. Lõpuks nad vabandavad sinu ees ja püüavad suhtes rahu taastada. Kui nad aga tajuvad, et sinu vabandus nende ees on ebasiiras, ei kõhkle nad sind enda elust välja lõikamast.

Lõvi

Lõvidele meeldib populaarsus, mis tähendab, et kuna neil on niigi juba terve hunnik järgijaid, jätab neid üsna külmaks üks «fänn», kes parasjagu temaga rahul pole. Isegi, kui sul õnnestub kõik tema sõbrad Lõvi vastu keerata, leiab ta peagi uue sõpruskonna, kelle esiotsa astuda.

Neitsi

Neitsid enamasti lihtsalt ei huvitu teiste inimeste probleemidest, seega võib nende jutule minek olla kasutu, sest nad lihtsalt on üsna apaatsed. Tasub aga meeles pidada, et Neitsi kannatust ei tasu proovile panna – vajadusel võivad nad möirata, nii et vähe pole.

Kaalud

Kaalud kipuvad probleeme lahustama esimesel hetkel, kui nende olemasolu märkavad. Muidugi kipuvad nad ka väga kergesti solvuma, olenevalt sellest, mida sa neile parasjagu ette heidad. Kaalud kipuvad lootma sõpradele, et nood aitaksid «maha võtta» inimest, kes neid parasjagu ärritab.

Skorpion

Skorpion naerab sulle näkku ning teatab seejärel, et ainus, kel on probleeme, oled sina. Skorpioniga on ohtlik mängida, kuna ta omal moel naudib seda, kui ta teisi ärritab, seega peaksid sa hästi läbi mõtlema, mida ja kuidas sa talle ütled – tema jaoks pole mingit probleemi heita sulle ette asju, mida sa isegi ei teadnud, et oled valesti teinud.

Ambur

Amburid vihkavad tülisid väga, seega teeb ta kõik, mis tema võimuses, et sind vältida. Sulle võib see naljakas tunduda, kuid ta teeb kõik endast oleneva, et kaduda.

Kaljukits

Kaljukitse silmis on kõiksugune konfrontatsioon nõrkuse märgiks ning tema meelest näitab see sinu võimetust ülesannetega hakkama saada. Seega tasub nende jutule minnes väga ettevaatlik olla.

Veevalaja

Kui Veevalaja on valesti käitunud, palub ta kindlasti vabandust, kuid palub pärast seda end rahule jätta ning sildade põletamise asemel palub ta sult ilmselt, et te jääksite omavahel viisakaks. Tasub aga meeles pidada, et Veevalaja ei kõhkle vastu hakkamast, kui ta saab aru, et otsid võimalust meelega tema nuppudele vajutada, et teda meelega endast välja ajada. Sel juhul ei hoia ta end tagasi, et sulle koht kätte näidata.

Kalad

Kalad soovivad negatiivseid tundeid vältida, seetõttu on nad kiired vabandama ka siis, kui tegelikult seda tegema ei peaks. Olenevalt sellest, mis jutuga sa nende juurde asju klaarima lähed, võivad nad väga kergelt ka nutma hakata.