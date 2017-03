Endine Posh Spice tuli välja pluss-suuruses rõivakollektsiooniga

Uus kollektsioon Victoria Beckhami poolt on loodud spetsiaalselt pluss-suuruses naistele. Kuulus disainer ja moeikoon on juba välja lasknud omanimelise meigi- ja riidekollektsiooni, aga seekord lõi ta fännide rõõmuks ka suurematele naistele mõeldud rõivad.

Kui disaineri eelmises kollektsioonis olid riided kuni UK suurus 14ni, siis selles kollektsioonis on riided kuni suurus 24ni. Lisaks on rõivad odavamad kui muidu, vahendab Cosmopolitan.

«Ma tahan luua riideid kõigile naistele, ükskõik, mis suuruses, vanuses või kui palju neil raha on. Ma tahan julgustada naisi ja tüdrukuid olema nemad ise. Ma olen väga rõõmus, et ma saan pakkuda ka pluss-suuruses riideid. See on minu jaoks esimene kord, see on väga oluline ja ma olen selle üle uhke,» selgitas Victoria Bekcham.