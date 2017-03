Lennuliin keelas teismelistel tüdrukutel riietuse tõttu lennata

Juhtum leidis aset pühapäeval ning on juba põhjustanud sotsiaalmeedias furoori, vahendab AOL. Üks kaasreisija nimega Sharon Watts kandis kõike toimunut üle Twitteri vahendusel ning tema sõnade kohaselt nõuti tüdrukutelt, et nad peavad selga panema kleidi või neid ei lasta lennule, mis pidi startima Denverist Minneapolisse.

Lennufirma kirjutas oma ametlikus Twitteri-kanalis, et vahejuhtum leidis tõesti aset. Nad viitasid oma sisekirjaeeskirjale, kus on kirjas punkt: «Meil on õigus mitte lennule lasta inimesi, kes on paljajalu või kes pole korralikult riides.» Lennufirma esindajad põhjendasid, et nende lendude põhilised reisijad on äri- ja pereinimesed ning antud inimesed polnud kohaselt riides.

Juhtunu ajas närvi paljud naised, kelle jaoks retuusid on osa igapäevariietusest, ning sotsiaalmeedias nimetatakse keeldu seksistlikuks. Modell Chrissy Teigen kirjutas, et tema on põhimõtteliselt alasti lennanud. «Ainult särk oli kleidi eest seljas. Eks ma järgmine kord tean siis teksad ja topi selga panna,» kirjutas Teigen.

Wattsi sõnul oli üks tüdrukutest umbes kümne-aastane ning kandis halli värvi leggings’eid. Naise sõnul lubati teised tüdrukud lennule, kui olid riideid vahetanud. «See käitumine on seksistlik ja seksualiseerib noori tüdrukuid,» kirjutas Watts Twitteris. «Rääkimata sellest, et perekonnad pandi piinlikku ja ebamugavasse olukorda.»