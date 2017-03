«Kallis, me peame rääkima» ehk viis sammu lahkuminekuni

Mõnikord on mõlemale selge, et sellisel kujul suhe ei saa enam toimida. Teisel korral on nii, et üks paarilistest tunnetab, et midagi on valesti, aga kaaslasele tuleb see täieliku üllatusena. Mida rohkem tülitsetakse, seda tõenäolisem on, et suhe on karil, aga uue uuringu järgi on olemas isegi viis sammu, mis näitavad, et lahkuminek on kohe ukse taga.

Enne kahtlusi. See on aeg, kui sa isegi ei mõtle sellele, et midagi on valesti. Kõik on õnnis ja roosiline. Esimesed kõhklused. Selles etapis ilmuvad esimesed märgid, et midagi ei ole õigesti ja kõik ei ole enam nii hästi. Sul tekivad kahtlused ja mõtled, kas see suhe on sinu jaoks. Midagi on valesti. Ettevalmistused. Nüüd sa juba tead, et tahad lahku minna, aga sa ei tea kuidas seda teha. See etapp kestab väga paljudel kuid, sest mõeldakse ja kaalutakse, otsitakse julgust ning mõeldakse, kuidas oma kaaslasele kõige vähem haiget teha. Tegutsemine. See on hetk, kui sa otsustad ohjad haarata ja oma kaaslaega rääkida ning teie teed lähevad lahku. Mõned eelistavad oma eksiga järjest vähem suhtlema hakata ja teised lõpetavad päeva pealt suhtluse täielikult. Lõpp. Viimase sammuna tagastatakse üksteise asjad. Uuringu järgi on nii, et kui te ei ole selleks ajaks tagasi kokku läinud, siis te jääte ilmselt igavesti lahku.

Uuringu viisid läbi Tennessee ülikooli teadlased ja artiklit vahendab Independent.