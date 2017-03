Tähelepanu! Sellel kevadel muutub küüntemaailm täielikult

Mida sellel kevadel siis nüüd oma küüntele peale kanda sellist, et endal tõuseks küüsi vaadates tuju ja teistel tekiks vaadates uau-efekt. Nõu annavad TrendNails spetsialistid.

Peamine võtmesõna, millest kinni pidada on värvilisus. Kui paisu tagant väljasaanuna sobib küüntele kanda kõiki siniseid, kollaseid, roosasid, punaseid ning teisigi värvilisi toone. Peaasi, et torkaks selles varakevadises halluses silma.

Otsi julgelt üles kõik need erksad värvid ja kombineeri neid küüntele. Sellel kevadel on antud sulle vaba voli tunda ennast taas lapsena ning oma küüntele igasuguseid säravaid ning silmapaistvaid värve peale kanda. Igasugune tuhmus ning tagasihoidlikkus on moelavadelt julmalt ja külmavereliselt pühitud, erksad ning läikiva pealislakiga ilustatud lapsepõlvelikult rõõmu tekitavad küüned on taas meie mõtete keskpunktis.

Selliste ilusate küüntega paistad välja, näid enesekindel ning nooruslik. Kes siis ei tahaks õige küünelaki valikuga küüntel kaotada aastaid. Värvilised küüned teevad nii mõningadki eakamad inimesed nooruslikumaks ja lõbusamaks. Ei ole olemas vanusegruppi, kellele värvid ja erksus ei sobiks. Võtmesõnadeks võta iseendaga saabuvasse kevadesse kaasa lapselikkus, sära ning värvilisus. Imeliste küüntega võid kevade kohe julgelt vastu võtta, ilma arvamata, et oled moest maha jäänud.

Juhime tähelepanu, et värvilisus ei tähenda iga küüne eriilmelisust! Soovitame meeles pidada, et sel kevadel pole sedavõrd trendikas iga küüne erinevat värvi lakkimine nagu alguses tunduv värvilisuse taotlus või vihjata. Moes on hoopiski kõigi kümne küüne ühtemoodi väljanägemine. Küünemaalinguteta küünelakikiht, millele oled peale asetanud veel mõne imelise pealislaki, on kohe kindlalt palju ilusam kui värvilised küüned, millele oled veel peale teinud mõned maalingud.

Ilusate ühevärviliste küüntega olete ennast samuti juba ka küünemoe tänavamodelliks registreerinud. Sellel kevadel pole aega ega mõtet ajada iseenda tuju ja meeleolu rahutuks ja närviliseks, hakates oma küüntele veel mõnda muidu nunnut ja ilusat küünemaalingut peale tegema. Säästa nii iseenda kui ka oma sõprade närvirakke ning välju uksest naturaalselt ilusate värviliste küüntega. Usu Trendnails eksperte – puhtad ühte värvi lakiga kaetud küüned on selle kevade trend!

Naised, kes tahavad aga kohe väga stiilselt ringi käia, võivad oma küünelakivärvi kokku kombineerida ka mõne erksavärvilise aksessuaariga oma rõivastuses. Näiteks sall, käekott, kingad või peaehe. Samuti võib küünelakiga anda sära oma kleidile. Kui olete selga pannud sinise kleidi, võite julgelt oma küüntele kanda sinise laki. Kuid julgemad trendikuse väljanäitajad kombineerivad sinist kleiti, kandes selle näiteks erkpunaste küüntega. Kevad on ju siiski lillede ärkamisaeg ning ka mood julgustab kandma seljas mitmeid erinevaid värve. Nii et veelkord elagu värvilisus ja toogu see meile naeratuse suule!