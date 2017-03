Seksiekspert annab nõu: kolm nõksu, mis teevad sinust parema seksija

Business Insider võttis osa ühest Bourchier’ koolitusest ning pani kirja kolm nippi, mida igaüks meist võiks teada.

Pole olemas lollikindlat liigutust, mis töötab kõigi jaoks

Seks on justkui tants – võlu on liikumises ja protsessis iseenesest, sa pead proovima läbi erinevaid tehnikaid, lähenemisi, stiile, et tunnetada, mis on hea ja õige. Mis on ühe inimese jaoks rahuldust tekitav ja mõnus, jätab teise külmaks. Ning kuigi teatud anatoomilised faktid kehtivad vaat et universaalselt, pole olemas maagilist puudutust, mis iga inimese peal ühtmoodi töötaks.

On oluline seksist rohkem rääkida

On palju lihtsam väljendada seda, mida sa soovid, kui sul on olemas sõnavara, mida selleks rääkimiseks kasutada. Kui seksist rääkimine paneb sind punastama, siis leia endas julgus ikkagi see teemaks võtta. Alusta sealt, kus tunned end mugavalt ning harjuta end sõnavaraga. Räägi kõigepealt kasvõi sõpradega rohkem!

Hea seks = tehnika + suhtlemine

Hea seksi taga pole mingit suurt saladust. On oluline, et sa valdaksid head tehnikat ja mõistaksid, kuidas anatoomia töötab – näiteks kuidas kliitor üles leida – aga suhtlemine on selle võrrandi teine, sama oluline osa. Rohkem polegi sul rahuldustpakkuvaks seksuaaleluks tarvis.