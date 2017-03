Iluduskuninganna võitles aastaid aknega, kuni otsustas muuta ühte asja oma toidulaual

Crawley on Suurbritannias elav iluduskuninganna, kes on aastaid aknega võidelnud. Ta ei käinud mitte kunagi ilma meigita ja teda isegi narriti koolis. Kui teda 18-aastasena esimest korda iludusvõistlusele osalema kutsuti, siis ta keeldus, sest ta oli oma vistrikke ja armide tõttu liiga ebakindel. Nüüd postitab naine inspireerivaid pilte sellest, kuidas temal on õnnestunud aknega vastu võidelda, vahendab Cosmopolitan.

Mis muutus?

Crawley katsetas erinevaid toite, kuniks sai aru, et suhkur on põhiline, mis talle punne, punetust ja aknet põhjustav. Lisaks veel ka süsivesikud isegi pruun riis ja oad. Ühe postituse all on neiu kirjutanud, et lõpetas kolm päeva tagasi enda jaoks halbade asjade söömise ja uusi vistrikke ei ole tekkinud. Süsivesikute ja suhkru asemel on ta suurendanud heade rasvade osakaalu.

Naine soovitab süüa hästi palju juurvilju ja ütleb, et magusaisu kaob mingi aja pärast ära, sest maitsemeeled harjuvad teistsuguse toiduga.