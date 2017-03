Ühe Eesti naise lugu: peks, ähvardused, vägistamised ja terror omas kodus

Lõpuks mindi siiski lahku, Kadri jäi lastega üksi. «Ühel hommikul ärkasin üles ja ei tundnud poolt oma nägu. Mu keha oli täiesti viimase piirini viidud. Võtsin lahku minnes ühe kuuga alla 13 kilo, ainult suitsetasin.»

Sel ajal ujus Kadri ellu tagasi tema laste isa, jahimees. Kõige väiksem poeg elas siiani tema juures ning ka vanemad lapsed uskusid, et isa on muutunud ja tahtsid tagasi minna ühisesse majja. «See maja oli minu vanemate raha eest ostetud, nii et mõtlesingi, et miks ma pean üürikorteris elama. Mis mõttes? Läksin tagasi ja leppisin mehega kokku, et üleval korrusel on minu tuba, all tema,» räägib Kadri kerge muigega oma sinisilmsusest.

Loomulikult kadus mehe uus helge pale kiiresti ja juba mõne aja pärast käis ta Kadrile seksi pakkumas ja seda vägisi nõudmas. Kadril oli tekkinud plaan koguda piisavalt raha, et lastega lõplikult põgeneda, kuid selle jaoks pidi ta esialgu kannatama elu ühises majas välja. Teda vägistati korduval omas kodus. «Ma ei räägi vägistamisest, mis toimub tänaval, vaid kodus igapäevaselt. Kardad, et lapsed teises toas kuulevad ja annad järele. Nutad, sest see on sinu jaoks nii vastik, et see ajab sind oksele. Oksendadki. Elad näiliselt enda kodus, aga sa ei julge seal olla. Sind võetakse, nagu tahetakse,» räägib ta jubedusvärinatega.

Uueks suveks oli Kadril piisavalt raha, et osta remonti vajav korter alevikus ja veel kord otsast alustada. Märtsis pöördus ta naiste tugikeskuse poole. «Esimene kord, kui suhtlesin sealse naisterahvaga, kes ei olnud veel terapeut, ei suutnud ma isegi rääkida. Siis sain terapeudi numbri, kellega paar nädalat hiljem kokku sain. Esimesel seansil ma lihtsalt nutsin. Ma ei olnud aastaid nutnud, elasin ainult oma mullis ja käisin ringi nagu zombi.»

Kadri ei tundnud ennast enam naisena. Ta teadis, et peab laste jaoks vastu pidama, olema ema, aga tegi seda viimaste jõuvarude najal. Tal ei olnud enam eluisu, miski ei huvitanud, väljapääsu ei paistnud. Järgnes teraapia nii temale kui tema lastele, kes olid vägivalda, manipuleerimist, vägistamist, pisaraid ja karjumist terve elu pealt näinud. Kadri ütlebki, et tema jaoks on nüüd kõige olulisem, et need mustrid ei korduks kunagi tema poegade elus, sest tihti on vägivaldsest kodust tulnud lapsed ka ise altid kätt tõstma.

Kadri loo puhul on oluline aru saada, kui lihtne on jääda vägivallatsüklisse kinni, seda eriti just väikestes maakohtades. «Inimesed, kes ei ole sellise asjaga kokku puutunud, ütlevad, et loll, mine minema. Aga kuhu mul minna oli?» Isegi aleviku sotsiaaltöötajad, kes aastate jooksul Kadri olukorrast teadlikud olid, ei astunud kunagi vahele.

Siin tulebki mängu naiste turvakodude võrk, mille kaudu Kadri ka juriidilist abi sai. Ta peab ülioluliseks just seda, et tema eest seisnud inimesed tulid suurematest linnadest, väljastpoolt. Nüüdseks on Kadri elus möödunud aastaid viimastest kokkupuudetest terroriga, tema kõrval on uus inimene, kes teda hoiab ja kelle puhul Kadri ohumärke otsida oskab. Neid õnneks ei ole.

Meie vestluse lõpuks saabub koju ka Kadri uus kallim, lilledega. «Ma ei arva enam, et kõik mehed on maailmas halvad. Minu kõrval on nüüd fantastiline inimene, seda pärast aastaid kestnud hirmu meeste ees. Pärast peksu ja vägistamist ei suutnud ma kedagi usaldada, aga nüüd lõpuks suudan,» lõpetab ta.