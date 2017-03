Viis nippi, kuidas säilitada suhtes olles iseseisvus

Suhtes olevad naised tunnistavad meestest enam, et neil on raske olla iseseisev. See tuleb sellest, et meid on kasvatatud mõtlema kõigepealt teistele ja siis iseendale. Eriti siis, kui ollakse suhtes, peaksid tegelikult mõlemad kaaslased saama võrdselt omaette olemise ja koosolemise aega.