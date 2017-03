Kate Middleton avameelselt emadusest: see on väljakutse

Sel nädalal esines Kate Middleton heategevusüritusel ja juhtis tähelepanu sellele, et isegi printsessid, nagu tema, seisavad silmitsi emadusega kaasnevate vaimsete probleemidega ja raskustega, vahendab Women's Health Magazine.

«Isiklikult ma leian, et emaks olemine on rahuldust pakkuv ja imeline kogemus. Samas on see ka suur väljakutse. Isegi mulle, kellel on palju rohkem tuge, kui teistel naistel. Emaks olemiseks ei saa täielikult ette valmistuda. Sinu sees on korraga nii palju emotsioone, nagu väsimus, rõõm, mure ja armastus, mis on kõik omavahel segunenud,» selgitab Kate Middleton.

Printsess avaldas arvamust, et naised ei julge tihti abi küsida, sest nad tahavad näida täiuslikud. «See on tore, et räägitakse emaduse rõõmudest, aga me peame rääkima ka sellega kaasnevast stressist ja kurnatusest. See on normaalne, et emaks olemine ei ole lihtne ja abi küsimine ei tohi olla nõrkuse märk,» ütles printsess.