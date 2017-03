Asjad, mida mehed salaja voodis märkavad

Seks on väga intiimne tegevus kahe inimese vahel. Tegelikult ollakse nii füüsiliselt kui emotsionaalselt täiesti alasti ja peitu ei ole kuskile pugeda. See on ka põhjus, miks on seks alati parem inimesega, keda sa armastad, sest kui on armastus, siis sa ei pea muretsema sellepärast, kuidas sa välja näed. Kui sa mõtled, millisena sa oma kaaslasele paistad, siis loe edasi.

Venitusarmid. Jah, ta märkab neid, aga see ei muuda sind vähem kütkestavamaks. Kui ta naudib sinu seltskonda ja peab sind ilusaks, siis on ka venitusarmid tema silmis ilusad.

Kõht. Talle meeldib sinuga olla ja teda ei häiri see, kas ja kui palju rasva su kõhu peal on.

Hoolitsetud vagiinapiirkond. Talle ilmselt meeldib, kui sa natukene selle eest hoolitsed, aga see võib olla ka väga individuaalne.

Sinu reaktsioonid. Ta paneb tähele, kuidas su keha reageerib, kui ta sind puudutab.

Kirg. See on üks asi, mida ei saa teeselda. Ta paneb tähele, kui sa suhtud seksi sama suure kirega kui tema.

Sinu pingutus. Ta märkab, kui sa lihtsalt lamad ja lased tal kogu raske töö ära teha või lööd kaasa ja võtad aktiivselt osa.

Kaisutamine. See on oluline ja ta märkab seda, kui sulle meeldib või ei meeldi temaga mõnusalt kaisutada.

