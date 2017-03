Mis on Ksenija Balta superkõhulihaste saladus?

Ksenija Balta Belgradi EMi viienda koha üle pettunud ei olnud. / MARKO DJURICA/REUTERS

Ksenija Balta on miniatuurne, tugev ja supervormis. Toidulauas ta endale siiski olulisi piiranguid ei sea. "Sellist asja, et loeks kaloreid või vaataks koguseid - seda küll ei ole," naerab kaunis atleet. "Ainult võistluseelsel perioodil, kui on vaja kaalust veidi alla saada, võtan magusat vähemaks." Ksenijal pole kaaluga tegelikult muret, tavakaal on 54kg, võistluskaal, mis kaugushüpetele veelgi pikkust ja kergust lisab, on 51-52kg. Aga päris nii lihtne asi siiski ei ole, et sööd mida tahad ja kõhulihas muudkui piilub. Igaüks ju teab, et ennekõike treenitakse kõhulihast köögilaua ääres. Siin ongi Ksenija esimene kavalus:

1. Gluteenivaba dieet

Ksenija pidas nõu treeneriga, et leida endale sobivaim toitumiskava, otsest tervisemuret tõukeks polnud. "Avastasin, et gluteenivaba söömine lihtsalt sobib mulle! Ma magan palju paremini, mul kadusid peavalud, taastumine on kiirem. Ma ei tunne niimoodi süües, et peaksin end kuidagi piirama." Süsivesikuid tarbib aktiivne naine aga rikkalikult, eelistades lihtsalt gluteerivabasid allikaid keha kütusega varustamiseks.

2. Venistus on kõige tähtsam

Milliseid harjutusi teha, et kõhulihased uhkelt välja voolida? "Mu lemmikharjutused on hästi rasked ja efektiised, aga minu kindel reegel on see, et igale pingutusele peab järgnema venitus! Niimoodi treenides saad kõige ilusamad kõhulihased!" Millised siis? Pikad, sitked ja selgelt välja joonistunud, mis tagavad tõeliselt tillukese talje. Ilma venitamata selliseid ei saa!

3. Pingutada tuleb tõesti palju

"Minult kogu aeg küsitakse, kas on mingit otseteed heasse vormi saamiseks. No ei ole! Tuleb stabiilselt treenida ja tõesti palju pingutada," ütleb Ksenija naeatades. "Sellest pole kasu, kui sa teed kergeid harjutusi, keha areneb ainult siis kui sa vaeva näed." Ksenija eelistab raskeid harjutusi, mida suudabki teha vaid mõõduka hulga kordusi. Tema trenniplaanis on klassikalised istessetõusud koos jalgade tõstetega, plangud otse ja küljele ning tingimata ka Pilatese põhimõttel harjutusteseeriad sisemistele lihastele. Kõike seda tuleb teha pidevalt, siis on kaunid kõhulihased peagi platsis ja nähtavale need jäävadki.

Ksenija Balta, Oriflame ilusaadik / Ingrid Dreyersdorff/ Erakogu