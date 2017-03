Uuring: kui kaua kestab paaride jaoks keskmine voodiseiklus?

Briti firma, mis toodab sekslelusid, uuris lähemalt, kui kaua paarid keskmiselt voodis kestavad. Uuringust selgus, et keskmine paar veetis voodis seksides 19 minutit, millest 10 minutit kulub eelmängule ja 9 minutit seksile. Uuringus osales umbes 4400 inimest.

Pooled paaridest leidsid, et nad on rahul sellega, kui kaua seks kestab, aga 23 protsenti meestest ja 15 protsenti naistest tahaksid kauem voodis hullata.

Lisaks leiti veel, et 89 protsenti paaridest on jõudnud orgasmini koos ja 37 protsenti tunnistasid, et saavutavad selle isegi pooltel kordadel. Samas oli erinevus selles, et 57 protsenti meestest leidis, et tippu jõudmine on seksi juures kõige olulisem, aga vaid alla pooled vastanud naistest olid sellega nõus, vahendab Daily Star.