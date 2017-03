Naised paljastavad: mis on nende jaoks hea seksi võti?

Viimane uuring paljastas, et peaaegu 70 protsenti meestes muretseb enne uue kaaslasega magamist oma peenise suuruse pärast. Tegelikult on nii, et mehed ei peaks üldse sellega oma pead vaevama, Selgub, et naisi ei huvitagi nii väga kui pikk või lühike kellelgi on.

Naiste jaoks on palju olulisem hoopis midagi muud, kui asi puudutab seksi. Daily Star vahendab, et 36 protsenti naisest ütlesid hoopis, et eelmäng on hea seksi võti. Sellest järgmise kohale paigutati orgasmini jõudmine, mida pidas oluliseks 33 protsenti vastanutest, ja ainult 13 protsenti naistest ütlesid, et peenise suurus on seksi puhul oluline.

Lisaks veel on uuritud seda, et seksi järgne kallistamine toob esile rohkem positiivseid emotsioone ja suurendab seksist saadavat naudingut ligi 30 protsenti.