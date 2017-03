Baarmen selgitab: millised on Eesti baarikultuuri trendid ja puudused?

Kogu baarikultuuris on kandev roll baarmenil. Hea baarmen on see, kes suudab lühikese ajaga aru saada, millist elamust klient baari otsima tuli ning vastata nendele ootustele. Baarmeni mõtteviis peab olema suunatud sellele, kuidas teha nii, et baarikülastajal oleks võimalikult hea olla.

Ka klientide roll on viimastel aastatel muutunud. Inimesed on palju rohkem informeeritud ja neil on võrreldes paari aasta taguse ajaga kõvasti rohkem kogemusi. Baarmenitel on väga hea meel, et inimestel on võimalik reisida ning koguda erinevaid baarikogemusi. Tänu sellele huvituvad kliendid üha rohkem, mis jooki nad tellivad, küsivad küsimusi ja arutlevad baarmeniga. Sellise suhtumisega sünnivad uued ja huvitavad kogemused nii külalise kui ka baarmeni jaoks.

On selgelt näha, kuidas kliendid käivad kaasas ülemaailmsete trendidega. Näiteks on Eestis tuntav džinnikokteilide populaarsus, tegelikult on kogu džinni kategooria on hetkel väga moes. Ja olenemata eriarvamustest, julgen öelda, et bestsellerid nagu Mojito ja maasika Margarita on siiamaani meie baarikultuuris väga populaarsed.

Meeltega manipuleerimine

Lisaks baarmeni meistriteosele, mida kliendile serveerida, loeb loomulikult ka see, kus klient parasjagu asub. Hea baar on selline, mis mõjutab kliendi viit meelt tervikuna: interjöör, jookide väljanägemine, aroomid, muusika, menüü materjal, mida klient katsub ja baarmeni külalislahke suhtumine.

Selge on see, et hetkel on Eestis moes kokteilibaarid, mis meelte mõjutamisele palju tähelepanu pööravad. Kui vaadata natukene tulevikku, siis ma ütleksin, et varsti saavad populaarseks mingid kindla temaatikaga baarid. Täna näiteks džinnibaarid, aga homme võib-olla juba hoopis midagi muud, sest trendid muutuvad väga kiiresti.

Tegelikkuses on Eesti baarimaastikul veel ka väga palju nišše, mis hetkel on täitmata. Meile on küll tekkinud kokteili-, veini- ja õllebaare, aga meil ei ole näiteks ühtegi tiki-baari troopiliste rummikokteilidega kõikvõimalikes savikruusides. Kus on kohalik vermuti- või likööribaar? Seega, kuigi meie baari- ja kokteilikultuur on jõudsalt arenenud, on meil veel ruumi, et edasi astuda.