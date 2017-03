Kiirpilk ajalukku: kes oli Eestis rohkem väärt, naine või hobune?

Aastal 1942 välja antud tööjõuhindade määrus näitab selgesti, et vähemalt juunikuus 1942 pidi meestöölisele tunni aja töö eest maksma 0,36 marka – sama palju kui hobuse töötunni eest.

Naistöölise tund maksis see-eest vaid 0,30 marka, mis on 16 protsenti vähem. 75 aastat hiljem, tundub, oleme me ainult tagasi liikunud – naise tööjõutund on statistikaameti andmetel 22 protsenti väiksem kui meeste oma. Hobuste kohta andmed puuduvad.