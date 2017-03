Marin: blondiin on ilma nutifonita Tallinna südalinnaski hädas nagu hullumeelne

Noogutasin. Lubasin mõelda, ausõna mõtlesin ka. Sõbraliku naisena ei hakanud saagima, et ma ise tõesti vaatasin ka telefoni, aga seda selleks, et vastata kallimale, et ma tema seltskonnaga sel õhtul ei ühine. Ei kukkunud ka vaidlema, et hiljutisel reisil seesama sõbranna laterdas terve tee hotellist sööma minnes oma elukaaslasega, ei häirinud see mind siis, milleks siis ka tagantjärele heietada «ise oled samasugune». Sest ausalt, pole jah tore, kui minu seltskonna asemel suuresti kellegagi niisama chat’itakse. Ei pea omavahel kokku saama selleks, et netis surfata, eks. Samas ei hinda teemat nii drastiliseks ja hulluks, et hakata mängima ringmängu, kus kokku saades lähevad telefonid ühte suurde kaussi ja esimesena murdunud nutisõltlane arve maksab.

Ma ei käi telefoniga WC-s, tean elukaaslast nägupidi, mitte profiilipildi järgi ja seksime rohkem ikka päriselt kui virtuaalselt. Pidudel käies osaleme üritustel jooksvalt, ei tee teises toas poolteist tundi pilte, mis peaksid näima juhuslike klõpsudena, et neid siis sotsiaalmeediasse üles laadida ja näpp suus põnevusega tagasisidet ootama jääda. Pooltes pulmades pole külalised ilmselt pruudi ja peigmehe esimest suudlust laivis näinudki, vaid hoopis oma viietolliselt ekraanilt.

Aga ma ei saa üldse ilma olla!

Ja sellest hoolimata olen täielik telefonisõltlane. Sotsiaalmeediata saan hakkama, telefoni endata aga mitte eriti. Mis ma siis teen sellega? Mõningaid meeleolupilte, eks ole. Kui on vaja näos kiirelt midagi kohendada või sättida ja peegel ei jää näppu, kasutan selle asemel esimest kaamerat. Murran terve kirjutamise aja pead, et kuidas parkimise eest tänaval maksta saaks, kui vastavat äppi pole, polegi veel välja mõelnud. Mobiil-ID on minu silmis parim leiutis pärast viilutatud leiba, tänu sellele sain maksta ja tellida hommikusel taksosõidul endale uued kontaktläätsed, tasuda elektriarve ja logida tööportaali. Ilma telefonita poleks saanud ma selles taksos muidugi ka istuda. Kiired uudistelugemised ja ei saa salata ka oma kunagisi seiklusi Tinderis.

Tunnen ennast ebaturvaliselt, kui telefoni aku on alla 70 protsendi langenud, panen siis murelikult juhtme sappa või veendun, et akupank ikka kotis oleks. Lennujaamades ja lennukites on e-raamatu äpp asendamatu, muul ajal ausalt öeldes maksan seda tühja. Suvilasse minnes ei saa väravast sisse sõita, kui telefoni pole, pulti asendab lühinumber.

Saamatus ja ebamugavus ruudus

Püüdsin mõned päevad elu nii proovida, et telefoni kaasas ei kanna. Tulemus oli väga nõrk. Teatrisse minnes tundus ülimõistlikuna see koju jätta, sest kesklinna kodust teatrisse on kümme minutit jalutada, aga õnneks meenus, et piletid on ju mu meilboksis. Läbi häda ja viletsuse oleks muidugi saanud kuidagi elukaaslase telefonist tema Google’i kontolt välja logitud, mina sisse ja piletid leitud, aga see oleks ebamugav.