Üllatav segu, mis aitab sul keskenduda ja ärevust vähendada

Clarksoni ülikool uuris hiljaaegu, millised on kakao ja kofeiini mõjud meie keskendumisvõimele ning kuidas erinevad kombinatsioonid võivad parandada meie kognitiivseid võimeid, vähendada ärevust ja väsimust ning tõsta energiataset.

Pimetestis pidid osalejad jooma kakaod, kofeiiniga kakaod, kofeiini ilma kakaota ja platseebot (lisatud värv- ja maitseainetega vett), kus ei olnud ei kofeiini ega kakaod. Seejärel lasti osalenutel teha mitmeid teste.

Uuringu autori Ali Boolani sõnul oli tegemist lõbusa katsega, vahendab MNN. «Kakao parandab kognitiivseid võimeid ja tähelepanu, kofeiin üksinda aga tõstab ärevustaset. Oma projekti käigus me leidsime, et kakao vähendab kofeiini ärevusttekitavaid omadusi – hea põhjus juua mocha latte’sid!»

Katse käigus selgus, et kakaod joonud inimestel oli parem reaktsioonikiirus kui platseebot tarbinutel, kuid need, kes jõid kofeiiniga kakaod, olid kõige täpsemad ja said paremaid tulemusi kui lihtsalt kakaod tarbinud inimesed. Seega – lisa hommikukohvisse šokolaadi!

Uuringu tulemused avaldati ajakirjas BMC Nutrition.