60 protsendi meestest tahaksid, et naised seda voodis ei teeks

Naised arvavad, et lõhnaõli piserdamine enne seksi annab midagi juurde, aga tegelikult see hoopis häirib mehi. Üllatavalt selgus, et 63 protsenti meestest tunnistasid, et eriti magusad parfüümid ei ole väga meeldivad ja naised võiksid neid mitte seksi ajaks peale lasta.

Kohtingusait uuris ligi 6000 tuhandet naist ja meest kümnest riigist. Leiti, et lõhnad mängivad suhetes väga olulist rolli. Enamik meestest tunnistasid, et neile meeldib, kui naine on tema ise ja lõhnab loomulikult.

Parfüümi suhtes olid mehed üsna valivad. Kui üldse, siis esimene valik oli lillelõhnad, seejärel puuvilja aroomiga lõhnad ning kõige lõpuks sportlikud ja vürtsikad parfüümid.

Lisaks veel leiti, et nii mehed kui naised nõustusid vähemalt ühes asjas, et puhtus iseenesest on väga oluline. 78 protsenti naistest tunnistasid isegi, et lähevad pigem üksi koju, kui magavad mehega, kes lõhnab halvasti. Meeste arvamus selles jagunes pooleks, vahendav Daily Star.