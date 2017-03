Mehed selgitavad: asjad, mida naised mitte kunagi ei mõista

Lõpuks ometi on Reddit kogunud kokku asjad, mida naised meeste juures mitte kunagi ei mõista. Las mehed selgitavad!

Kontrollimatud suguelundid

«Vahepeal mul lihtsalt tõuseb. Ma ei saa seda kontrollida.»

«Me ei saa oma erektsiooni kontrollida, aga see ei tähenda, et me mõtleksime sel hetkel seksist.»

«Kui mul ei tõuse, siis see ei tähenda, et ma ei oleks sinust või seksist huvitatud. Võib-olla ma olen lihtsalt närvis, purjus või väsinud.»

Lõputu lobisemine

«Ma ei ole kunagi oma töökaaslastega rääkinud, kui sügav või tihe on naiste suguelund. See, et mu endine naine rääkis oma töökaaslastega minu peenise pikkusest, on lihtsalt veider.»

Sügamine

«Kui ma sügan ennast või sätin ennast sealt alt, siis ma ei saa sellest naudingut.»

Äraütlemine

«Ma ei kao nagu tina tuhka sellepärast, et sa ütlesid mulle ära ja ma oleksin vihane. See, kui sind ära tõugatakse, on valus ja piinlik.»

Mitte kaasa rääkimine

«Ma kuulan, mul ei ole lihtsalt midagi vestlusele lisada.»

«Kui ma istun ega ütle midagi, siis ma ei ole ilmselt vihane. Ma tõenäoliselt mõtlen millelegi olulisele, nagu sellele, kuidas saaks sõita dinosaurusega või muud sarnast.»

Üksinda olemine

«Kui ma tahan mõnda asja üksi teha, siis see ei tähenda, et mulle ei meeldiks sinu seltsis aega veeta.»

Sõprus

«Ma ei pea nädalaid oma sõpru nägema, aga see ei tähenda, et meie sõprus vajuks ära või muud sarnast.»

Otsekohesus

«Me ei tea, mida sa tahad, kui sa mulle seda ei ütle. Romantiliselt, seksuaalselt, emotsionaalselt, füüsiliselt, toidu kohta ja nõnda edasi – lihtsalt – ütle otse.»

Komplimendid

«Meestena, me igatseme komplimente. Miski ei tee meid õnnelikumaks, kui naised ütlevad, et me näeme head välja või lõhname hästi. Seepärast teevad ka mehed naistele nii palju komplimente. Me kohtleme naisi nii, nagu me tahame, et meid koheldaks.»

«Ma olen töötanud koos meestega, kellele löödi päris tihti külge, aga nad ei hoolinud sellest. Nii kui keegi tegi neile komplimendi, siis nad särasid nagu jõulupuud.»