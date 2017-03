Uuring: mida vanem ema, seda parem ema

Arenenud riikides on esmasünnitajate vanus tõusuteel ning naisi hoiatatakse pidevalt, et mida hiljem sünnitada, seda suuremad on komplikatsioonide riskid nii raseduse kui ka sünnituse ajal. Aarhusi ülikool Taanis aga jõudis järeldusele, et vanemate emade «psühholoogilisel küpsusel» on lastele palju soodsaid mõjusid kuni laste teismeikka jõudmiseni.

Uuring avaldati ajakirjas European Journal of Developmental Psychology, vahendab Independent. Selgus, et vanemad emad ei karista oma lapsi ei verbaalselt ega füüsiliselt nii palju, kui teevad seda nende nooremana sünnitanud suguõed.

Samuti selgus, et hoolimata uuritud laste sotsiaalsest või majanduslikust taustast on positiivne seos ema vanuse ja lapse arengu vahel – mida vanem ema, seda kiirema sotsiaalse ja keelelise arenguga laps on. Efekt näib aga kaduvat, kui lapsed saavad 15aastaseks.

Professor Dion Sommer ütles uuringu tulemusi kommenteerides, et teadaolevalt muutuvad inimesed vananedes paindlikumaks ja teiste suhtes tolerantsemaks, samuti saavad nad ka ise emotsionaalselt paremini hakkama. «Seetõttu võibki psühholoogiline küpsus olla selgituseks, miks vanemad emad oma lapsi nii palju ei karista ning see kasvatusmeetod panustab lapse psühhosotsiaalsesse kasvukeskkonda positiivselt, omakorda lapse kasvamist mõjutades.»