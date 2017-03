Kuidas kaotada kilosid ja võita eurosid korraga?

Cosmopolitan vahendab, et eksperdid on leidnud saladuse, kuidas kaotada korraga kilosid ja võita samal ajal raha.

Vastus on lihtne: ära käi väljas söömas.

Penn State’i ülikool uuris, kui palju kulutavad inimesed väljas söömisele raha. Kõigepealt paluti osalistel ennustada, kui palju raha nad kulutavad kahe nädala jooksul väljas söömisele. Poole pealt küsiti uuesti, kuidas osalistel läheb ja selgus, et tegelikkuses kulutati umbes kolm korda rohkem, kui alguses arvati.

«See ei ütle meile ainult seda, et inimesed kulutavad rohkem, kui nad arvavad, vaid ka seda, et poole katse pealt hakkasid inimesed oma kulutustele ratsionaalseid põhjendusi otsima, kuigi nad teadsid, et kulutavad liiga palju ,» selgitas uuringu juht Amit Sharma.

Ühesõnaga tegelikult kulutame palju rohkem söögi peale, kui me arvame. Lisaks sellele, et taoline käitumine mõjutab meie rahakotti, siis aegamööda mõjub see ka inimese kaalule. 2015. aastal tehtud uuringust selgus, et inimesed söövad restoranides või üldse kodust väljaspool umbes 200 kilokalorit rohkem kui siis, kui nad teeksid süüa ja sööksid kodus. See ei ole muidugi väga üllatav, sest väljas süües ei saa me kontrollida, kui palju on toidus soola ja rasvu. Loomulikult maitsevad rohke või ja soolaga tehtud toidud paremini, aga paraku mõjub see ka meie vöökohale.

Niisiis, kui sa tahad kaotada kaalu ja säästa raha, siis lihtsalt ära käi üldse või nii palju väljas söömas.