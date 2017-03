Jälle see kevadväsimus... Kuidas sellega võidelda?

On loogiline, et looduse rütmis toimetades soovime talvel rohkem magada, rahulikkuses ja vaikuses olla, suvel jällegi on energiad kõrged ja aktiivsus suur. Vähe on neid tööandjaid, kes võimaldavad töötajatele erinevat töötempot vastavalt aastaajale. Kahjuks oleme ka ise suhteliselt väheteadlikult erinevast elutempo vajadusest erinevatel aastaaegadel. Kiire-kiire on kogu aeg, olenemata sellest, kas õues on pilkane pimedus või särav päike.

Joogafilosoofia ütleb, et aeg on illusioon. Tõsi on see, et tänapäeval teevad enamuse ebameeldivatest töödest meie eest ära masinad ja suhtlemiseks on olemas megakiire internet, aga millegipärast jääb aega ikka vähemaks. See on ideaalne märk sellest, et aeg on meie peas, meie meeles ning see, kas meil on palju või vähe aega, on ainult meie enda teha. Asi on sageli suhtumises ja kui me tõepoolest tahame midagi teha, muuta või oma päevaplaani sisse tuua, siis me selleks ka aega leiame. Öeldakse ju, et maailmas eksisteerib kahte tüüpi inimesi: need, kellel on kogu aeg kiire ja need, kes on produktiivsed.

Hommikud on väärtuslikud

Kui sina oled üks neist, kes proovib oma elurütmi sättida vastavalt loodusele, siis oled sa tõenäoliselt juba varem ärkama hakanud. Päike ju piilub varakult, muutes päevad oluliselt pikemaks ja mõnusamaks. Joogas on just varahommikud kõige väärtuslikum aeg! Need erilised hetked, kui tõused päikesega ja lased kehal virguda koos joogaharjutustega. Hommikud on olulised, sest siis meie aktiivne meel veel magab, peas ei keerle sadu mõtteid ning me saame olla oluliselt kergemalt ühenduses oma sisemise olemusega. Meditatsioonis olles lood uue päeva energia.

Kevad on ärkamise aeg, looduses on seda eriti hästi näha. Pärast pimedat talvekaamost hakkab maailm justkui taas elu sisse saama. Ka inimeses ärkab kogu organism. Kui seda protsessi ei toetata ja looduserütme ei arvestata, siis on kevadväsimus, jõuetus ja meelepaha suveajale ülemineku osas kiired tulema. Kuidas siis iseend toetada?

Tuimusest vabaks!

Kevad on suurepärane aeg sisemiseks puhastuseks ja energiate tõstmiseks. On vastastikune seos puhastumise ja varajase ärkamise vahel, sest üks toetab teist ja vastupidi. Looduse muutuste tajumine ja selles rütmis olemine eeldab aga teatud tundlikkust. Meie moodne ühiskond on surunud suure osa meist aga «tuimestatud olekusse», kus tundlikkus on viidud miinimum tasemeni. Tuimuse tagavad vale toitumine (ülesöömine, liigne suhkur, säilitusained, ravimid, alkohol jne), pikad tööpäevad, kõrged ühiskondlikud nõudmised, vähene liikumine ja negatiivne ellusuhtumine. Et aru saada, mida mu keha tegelikult vajab, tulekski ette võtta üks korralik puhastus.

Kevadpuhastuse variante on mitmeid ja tänu sellele saab igaüks valida endale sobivaima viisi. Oluline on leida enda jaoks sobilik variant, sest siis ei vii me keha stressi. Ükskõik, millist kevadpuhastust teha otsustad, ma soovitan igat päeva alustada päikesetervituse või viie tiibeti harjutusega. Need toetavad keha puhastumist ja on igati kasulikud häälestajad.

Minu praktilised soovitused, mis aitavad sul kevaderütmi minna:

1) Ärka piisavalt vara, et jõuaksid teha harjutusi või joogat ning ka väike meditatsioon. Ära kiirusta ja võta endale aega!

2) Vaata üle oma söögisedel – jäta välja valge suhkur ja jahu, kohv, alkohol, rafineeritud tooted, liha, kala, piimatooted 5-9 päevaks.

3) Mõtle hommikuti, milline on see imeline päev, mis just algab!

4) Hoia meeles, et «kiire- kiire» on ainult sinu peas.

5) Maga piisavalt (ehk mine vajadusel varem magama).

6) Puhka piisavalt ja võta aega, et lihtsalt olla hetkes.

Kui sul on raske igapäevaselt ise joogat praktiseerida, siis käi kaks-kolm korda nädalas mõnes joogatunnis. See aitab hoida distsipliini, toetab puhastumist ja annab kevadiseks virgumiseks energiat juurde.