Postimehe intervjuu. «Kaunitari ja koletise» staarid: muinasjutud ongi natuke õõvastavad ja häirivad

Kuna «Kaunitaris ja koletises» on teid nn inimestena näha vaid põgusalt, siis pidite seekord peamiselt töötama oma häälega …

Stanley Tucci: Jaa, ja see oli väga tore, sest alati on hea ennast ekraanil MITTE näha. Mulle ei meeldi ennast vaadata. Kuigi isegi häälega on nii, et kuulad ennast ja mõtled, et ehh, no ikka oleks paremini saanud.

Audra McDonald: Ma mõtlesin eile esilinastusel täpselt sama asja!

ST: Et Tucci oleks paremini saanud, jah? (Naerab).

AMD: Jaa, just! Ei, tegelikult pidasin silmas seda, et mul ei ole küll midagi enda ekraanilt vaatamise vastu, aga ma mõtlen alati, et oh, siin oleksin võinud selle asja sutsu paremini teha ja siin midagi teistmoodi ja nii edasi.

Kas see, kui saate väljendada end peamiselt vaid hääle kaudu, teeb teie arvates näitleja töö lihtsamaks või keerulisemaks?

ST: Mõnes mõttes kindlasti lihtsamaks. Mu meelest annab see vabaduse mängulisemalt tegutseda. Saab rohkem vigurdada.

AMD: Minu meelest on ka pelgalt häälega töötamine palju lihtsam, eriti sellise režissööriga nagu Bill Condon. Mulle väga meeldis, et Bill lasi meil palju improviseerida, see oli tõesti koostöö, mitte nii, et sulle öeldakse, et tee nii ja siis teedki.

«Kaunitar ja koletis» / Disney

Stanley, teie karakterit «Kaunitari ja koletise» 1991. aasta multifilmi versioonis ei olnud, nii et te olite mõnes mõttes nagu «uus poiss klassis»?

ST: Noh, minu tegelaskuju lisamine uude filmi oli lihtsalt hädavajalik, muidu ei oleks see asi kuidagi toiminud. (Naerab) Aga tegelikult oli see kõik väga lõbus, isegi kogu aeganõudev ettevalmistus meigi ja soenguga nendeks stseenideks, kus ma nn inimesena üles astun. Režissööril oli väga kindel ettekujutus milline mu tegelaskuju peaks välja nägema ja kuidas käituma ning tema kindel soov oli, et ma räägiksin itaalia aktsendiga. Seda ma ka tegin, kuigi üritasin end tagasi hoida, sest kui ma oleks TÕELISE itaalia aktsendiga rääkinud, ei oleks mitte keegi mu jutust sõnagi aru saanud. (Naerab).

Kas te päriselus oskate klaverit või klavessiini mängida?

ST: Ei.

«Kaunitar ja koletis» / Disney

Milline on teie lemmikmuinasjutt läbi aegade?

AMD: See on väga hea küsimus. Ja tõtt-öelda üpris raske, sest ma olen muinasjutte alati veidi õõvastavateks pidanud. Võtame näiteks «Hansukese ja Gretekese».

ST: Oh, see on kõige õudsem. Jube!

AMD: Onju? Lapsed eksivad metsa ära ja nõid tahab nad ära süüa ja … See on üks hirmus muinasjutt! Muide, ma olen kunagi koolinäidendis selles muinasjutus nõida mänginud!

ST: Päriselt?

AMD: Päriselt, päriselt! Kusjuures ma küsisin õpetajalt, et kas ma võin pärast etenduse lõppu – kui mu tegelaskuju ehk nõid on ära surnud – uuesti lavale tulla ja laulda laulu «The Rose» – teate seda ju küll: «Some say love, it is a river…», mida esitas Bette Midler. Ja õpetaja lubas. Nii et ma tulin pärast etendust oma nõiakostüümis lavale ja laulsin «The Rose’i».