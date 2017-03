Toimub Eesti esimene kirbuturg, kus jagatakse säästu-ja kogumisnippe

Kogumispäevik on loodud selleks, et inimesed saaksid teineteisega jagada leidlikke säästmis-ja kogumisnippe ning oleksid seeläbi üksteisele ka emotsionaalseks toeks. Nii saavutatakse ka parem tulemus – näiteks novembrikuus säästis grupp ühtekokku 5000 eurot.

«Kuna liikmetevahelisest diskussioonist ilmnes, et üheks heaks kogumisnipiks on ka kapis tolmu koguvate riiete mahamüümine, siis otsustasime korraldada grupi liikmetele kirbuturu. Nii saame kevadeks kappidesse ruumi ja ka lisaraha hoiupõrsastesse!» selgitas Kogumispäeviku grupi eestvedaja, Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voomets.

Tegemist pole aga tavapärase Telliskivi Kirbuturuga, vaid hariva üritusega, kus lisaks riiete müümisele saab kuulda tuntud inimeste säästu-ja kogumisnippe ning teisi inspireerivaid lugusid. Üritusel esinevad näitleja ja 100 protsenti re-use lasteriiete brändi Kalamaja Printsess loonud Karin Rask, laulja ja näitleja Kristel Aaslaid, 0-eelarvega reisinippe tundev Georg Tulver, muusik Mikk Mäe ning Kogumispäeviku aktiivne liige Eike Kreek. Lisaks toimuvad ka erinevad töötoad, kus vanadest asjadest luuakse uus.

/ Kirbuturg

«Kõik need, kel ei õnnestu oma riideid maha müüa, saavad need mugavalt annetada Uuskasutuskeskusele. Meil on olemas kogumiskotid ja kogu ülejäänud kauba saab mugavalt sinna panna. Nii saame kellegi kapis kasutuna seisvad riided kellegi jaoks kasulikuks muuta!» lisas Voomets.

Kirbuturg algab Punases saalis kell 10.00 ja esimestele jagatakse Smuhviku smuutisid. Üritus on kõigile osalejatele tasuta.

AJAKAVA:

10.00 tervitussõnad ja päeva tutvustus Kogumispäeviku poolt

10.30 Eike Kreek: «Kuidas koguda raha nii, et oleks võimalik lapsega kauem kodus olla?»

11.30 Georg Tulver & Mikk Mäe: «Kuidas reisida 0-eelarvega ja täita oma eesmärgid?»

12.30 Liina Noormets töötuba: «Kuidas luua vanadest kampsunitest kindaid?»

13.30 Karin Rask: «Kuidas luua oma bränd, mis kiiresti inimeste südametesse jõuab?»

14.30 Kristel Aaslaid: «Kogumisnipid, mis tõesti toimivad.»