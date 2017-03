Platsenta smuutisse, mulda või näokreemi sisse: mida teevad emakoogiga Eesti naised?

Ilus perekeskne traditsioon

Kolme lapse ema Reelika arvates on platsenta koju kaasa võtmine täiesti loomulik asi ning naise sõnul teadis ta juba esimese raseduse ajal, et sellest saab nende pere traditsioon. «Meie kodutalu õue peal kasvab üks noor tamm, mis on igas mõttes meie pere puu. Pulmapäeval sai sinna alla maetud minu neiupõlvenimi ja minu jaoks tundus täiesti iseenesest mõistetav, et pere kasvades matame sinna juurde ka lapse platsenta ja seeläbi kasvab puu koos meie perega,» räägib Reelika, kelle kodutammele annavad praeguseks jõudu juba kolm platsentat.

«Ma ei oskagi öelda, kust mul see mõte alguse sai. Meie peres ja sõpruskonnas pole minu arust varem platsentat alles hoitud,» tõdeb naine, lisades, et ilmselt sai kuskilt internetist selle kohta loetud ja mõte läks kohe hinge. «Ma iseenesest ei mõista üldse hukka neid, kes ei soovi enda platsentat näha ega kasutada, aga meie jaoks tundub see lihtsalt õige. See on meie pere jaoks nii tähenduslik traditsioon ja nii tore on mõelda, et aias kasvab puu, millega iga pereliige on mingil moel seotud.»

Platsenta mahamatmist peab ilusaks tavaks ka kahe lapse ema Kati, kes on enda pere pesamuna platsenta samuti koduaeda matnud. «Ma ei olnud platsenta kasutusvõimalustega enne sünnitust eriti tutvunud ja kui ämmaemand peale esimese lapse sündi küsis, et kas tahan platsenta alles hoida, siis ei osanud ma eriti midagi vastata,» kirjeldab Kati, kellest tol esimesel korral platsenta siiski haiglasse jäi. «Teist last oodates uurisin aga platsenta võimaluste kohta juba varem ja andsin ka ämmaemandale juba varakult teada, et seekord tahan platsenta koju kaasa võtta.»

«Matsime platsenta aeda maha ja istutasime sinna peale pihlakapuu,» räägib Kati, kelle sõnul on tore näha puud koos lapsega kasvamas. «See on mu arust nii soe ja südamelähedane traditsioon. Tundub kuidagi nii eestlaslik seostada end mõne kodupaiga puuga. Selle pihlaka hingeline tähendus on meie jaoks ikka tõeliselt suur,» selgitab Kati, kel praegu on kahju vaid sellest, et vanema lapsega sai see võimalus maha magatud.

Söömine on veel võõras

Lisaks mahamatmisele on mitmel pool mujal maailmas kombeks platsentat ka süüa, kuid Eesti naistele tundub see mõte üsna võõra ja kaugena. «Ma olen lugenud küll, et platsenta sisaldab hulgaliselt kasulikke aineid ja võib rasedusjärgset depressiooni leevendada, aga minu jaoks tundub see lihtsalt kuidagi liiga ekstreemne,» tõdeb Reelika, kelle sõnul jääb platsenta söömine tema mugavustsoonist natuke liiga kaugele välja. «Inimeste vaated ja kombed on erinevad, nii et hukka ma kedagi ei mõista, aga see pole lihtsalt minu jaoks. Minu jaoks on kuidagi loomulikumad ja tähtsamad just kodukoha ja perekonnaga seotud traditsioonid.»