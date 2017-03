Lihtsad nipid, kuidas igapäevariietusse natukene värvi lisada

Siin on mõned lihtsad nipid, kuidas igapäevakostüümile natukene värvi lisada.

Vööd. Selmet võtta oma kapist pruun või must vöö, haara hoopis värvilise järele.

Kontsakingad. Värvilised kingad või poolsaapad teevad iga kostüümi šikiks.

Kott. Kui sa tunned, et su must kostüüm vajaks midagi, siis see on ilmselt värviline käekott.

Sukad. Elu on liiga lühike, et kanda ainult musti sukkpükse.

Kübar või müts. See annab nii palju juurde, kui sa julged midagi värvilist pähe panna.

Huuled. See on kõige lihtsam viis, kuidas kevadet tervitada. Alati ei pea kasutama punast huulepulka, vaid proovi näiteks korallitoone või midagi roosakat.

Kõrvarõngad. Miks mitte lisada oma igapäevasele kostüümile värviline paar kõrvarõngaid.

Sallid. Paksud ja soojad sallid võib varsti kappi jätta ja aeg on piiluda värviliste ja efektsete sallide maailma.

Küüned. Kui sa otsid lihtsat ja kiiret lahendust, siis värvi oma küüned kas või paariks päevaks mõnda särtsakasse tooni.