Kontrollitavad omadused, mis muudavad sind vähem atraktiivseks

Kui sulle tundub, et sind saadab kohtingumaailmas pidev ebaõnn, siis loe lähemalt, mis on need asjad, mis teevad sind potentsiaalse kaaslase silmis vähem atraktiivseks.

Õelus. Ole alati pigem lahke ja sõbralik, sest nii saavutad selle, mida sa tahad. Õelusega ei jõua kaugele. Negatiivseid inimesi hinnatakse alati vähem atraktiivseks. Väsimus. Liiga palju hiliseid tunde mõjutab inimese tervist ja atraktiivsust. 2010. aastal tehtud uuringust selgus, et inimesi, kes olid maganud vähem kui kaheksa tundi, hinnati vähem ligitõmbavaks kui neid, kes olid saanud rohkem magada. Tõsine olek ja vähene huumor. Naer ei ole ainult tervise kasulik, vaid ka tee teise südamesse. Huumorit hinnatakse üheks olulisemaks omaduseks partneri juures. Uuringud on näidanud, et hea huumoriga inimesi peetakse atraktiivsemaks ja intelligentsemaks. Stress. Mida vähem stressi, seda tervem ja rõõmsam inimene on, mis omakorda tähendab, et ta on teiste silmis palju atraktiivsem. Valetamine. See on nii naiste kui meeste jaoks ohumärk, mis muudab vastassugupoole kohe vähem atraktiivsemaks. Kusjuures uuringu järgi on valetamine suurem probleem kui ebaintelligentsus ja iseseisvuse puudumine, vahendab Daily Star.