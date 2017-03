Uuring: selfide tegemine kahjustab su armuelu

Livestrong vahendab ajakirjas Telematics and Informatics ilmunud uuringut, milles leiti, et «endlid» mõjutavad romantilisi suhteid negatiivselt peamiselt kahel viisil. Esiteks põhjustavad liigne enda presenteerimine ja piltide alla jäetavad kommentaarid suhetes armukadedust. Teiseks aga erineb selfide kaudu esitatav minapilt suuresti sellest inimesest, kes tegelikult ollakse.

Need faktorid võivad panna inimese arvama, et tema suhe on vähem kui see tegelikult on. Teisisõnu: kiidusõnad, mida ideaalsed selvefotod kaasa toovad, tekitavad inimeses valemulje, et ta on tahetud ja ihaldatud ning nagu oleks tal rohkem romantilisi valikuid, kui tal tegelikult on. See omakorda tekitab rahulolematust praeguse partneriga ning teisalt võib seesama partner hakata mõtisklema, milline on selfide postitaja tegelik motivatsioon – otsib ta ehk uut armukest?

Uuringuga leiti ka, et mida rohkem selfisid inimene postitab, seda rohkem püüab ta endast avalikkuse jaoks idealiseeritud pilti luua. See kõik tuletab meile meelde vana tuntud tõde: võti peitub mõõdukuses, olgu selleks siis dieet või sotsiaalmeedia. Selvefotodega üle piiri minemine mõjutab kahjulikult nii sind kui sinu suhet, kuid pole midagi halba selles, kui sa vahepeal objektiivi enda poole pöörad ja vahva foto klõpsad.