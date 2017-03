Postimehe nädalahoroskoop 25. - 31. märts

Jäär

21. märts – 19. aprill

Oled aktiivne ja algatusvõimeline, pähe tulvab uudseid ideid. Nende ellu viimiseks sobib paremini nädala teine pool. Eriti hästi edeneb mõttetöö, vajadusel suudad end distsiplineerida ja sundida tegema ka asju, mis on sinu jaoks veidike igavad. Soodne aeg selleks, et teadmiste täiendamiseks õppereis ette võtta.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Kollektiivis peitub jõud – kui sinu ja kaaslaste vahel valitseb mõistmine ja usaldus, suudate üheskoos kasvõi mägesid liigutada. Energiat annab juurde füüsiline aktiivsus, eriti looduses liikumine. Kui oma südames midagi väga palavalt soovinud oled, võib nüüd õnnestuda selle unistuse ellu viimine.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Need inimesed, kes on juba aastaid su usaldusväärsed sõbrad olnud, on praegugi su suurimad toetajad ja parimad nõuandjad. Ära solvu, kui nad on omajagu kriitilised ja ranged. Oska hinnata nende otsekohesust, julgust tõtt näkku öelda. Võõrastega suheldes ole ettevaatlik, kindlasti peaksid hoiduma juhuslikest afääridest.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Pane rõhku töö tegemisele. Nii kolleegide kui juhtidega on kerge asju selgeks rääkida, ühele meelele saada. Sinu head, edasiviivad ideed langevad viljakasse pinnasesse. Seevastu isiklikes suhetes – tähendagu see siis perekondlikku läbikäimist või armusuhet - võib olla tugevat pinget, vaidlemist, võimuvõitlust.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tööl võib olukord olla ärev. Ehk plaanib keegi mingeid ümberkorraldusi, mis sinu arvates sugugi mõistlikud ei ole. Oma arvamuse välja ütlemine vaevalt et olukorda lahendab, pinge võib sellest veelgi kasvada. Ära võta töised asju isiklikult, lülita end vabal ajal töömõtteist välja. Kevadpuhkus ja keskkonnavahetus kuluks sulle ära.

Neitsi

23. august – 22. september

Äriasjade ajamisel peaksid olema ettevaatlik. Võid oma võimalusi üle hinnata või kellegi manipulatsioonide ohvriks langeda, seetõttu on kindlam, kui hoidud oluliste lepingute sõlmimisest. Seadustega ei tohi praegu mingil juhul vastuollu minna! Pane rõhku pigem kodu ja perega seotud asjaajamistele.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Jupiteri ja Pluuto kvadraat võib pingestada su peresuhteid. Vaata ajas tagasi – kui sul on olnud probleeme eelmise aasta novembris, võivad samad teemad nüüdki päevakorrale tõusta. Tasakaalukus tuleb kasuks igas olukorras, eemale tõmbuda sa aga alati ei saa – selle eest, mis on sulle oluline, tuleb seista.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Parem on, kui sa ei lasku vaidlustesse maailmavaatelistel teemadel. Muidugi on sul oma põhimõtted, ent kas selle pärast tasub alustada sõda kellegagi, kes asjadest teisiti aru saab? Keskendu pigem sellele, et oma igapäevased ülesanded hoolikalt täita. Saad nüüd mõndagi ära teha tervise turgutamiseks ja enesetunde parandamiseks.

Ambur

22. november – 21. detsember

Tööasjad laabuvad ladusalt, küllap on ka suhted kolleegidega sõbralikud ja südamlikud. Kui leiad aega lisaks kohustustele ka hobidega tegeleda, on sisemine tasakaal väga hea. Palju võib kasu olla vanemalt põlvkonnalt saadavast toetusest ja asjalikust nõuandest. Äriasjade arutamine sõpradega võib tuua segadust ja konfliktegi.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Mida kõrgem on sinu tööalane positsioon, seda pingelisem võib ajajärk sinu jaoks olla. Ilmselt nõutakse sinult selgitusi ja põhjendusi otsuste kohta, mida oled oma vastutusalas teinud. Pole välistatud, et keegi sind alusetult kritiseerib. Kui tunned, et kisub võimuvõitluseks, mine sellele vastu rahulikult ja kindlalt.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Pere rahaasjade korraldamine peaks hästi õnnestuma. Lähedastega on lihtsam avameelne ja mõistev olla, nii saab selgeks rääkida ka valusamaid teemasid ning teha otsuseid, mis sobivad kõigile osapooltele. Lihtne on inimestega hästi läbi saada, vajalikku infot ammutad sõbraliku suhtluse kaudu. Välisreisi ette võtmiseks aeg ei sobi.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Tänu suurepärasele intuitsioonile teed õigeid otsuseid. Oled teistele tänuväärne kaaslane, sest kuulad kannatlikult ära nende mured ja rõõmud, oled mõistev. Oskad ka head nõu anda, aga tee seda ainult juhul, kui sinult nõu küsitakse. Soodne aeg heategevusliku ürituse korraldamiseks või selles kaasa löömiseks.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee