Fakt on see, et paarid tülitsevad. Mõned vähem, mõned rohkem, aga enamasti on probleemid samad: raha, lapsed, seks, majapidamistööd ja nõnda edasi. Tegelikult ei ole küsimus selles, mille üle vaieldakse, vaid kuidas erinevustega toime tullakse.