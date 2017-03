15-aastase tüdruku vägistamine kanti Facebooki Live’is üle

Väidetavalt vaatas ülekannet umbes 40 inimest, kellest ükski asjast politseile teada ei andnud, vahendab BBC. Politsei pressiesindaja sõnul said nad juhtunust teada alles siis, kui kannatanu ema politseiülemale ligi astus, kui too oli parasjagu jaoskonnast lahkumas.

Uurijad on küsitlenud mitmeid inimesi, kuid veel pole kedagi arreteeritud. Tüdruk oli kadunud terve päeva, kuid on nüüd õnneks perekonna juures tagasi. Video on samuti maha võetud.

Tüdruku ema näitas politseiülemale Eddie Johnsonile videost kuvatõmmiseid ning Johnson oli nähtust šokeeritud. «Sellised kuriteod on võikad ning Facebook sellist sisu oma lehele ei luba,» ütles Facebooki esindaja. «Me võtame väga tõsiselt oma kohustust pakkuda inimestele Facebookis turvatunnet ning eemaldame koheselt videod, milles näidatakse seksuaalseid rünnakuid või ülistatakse vägivalda.»

Jaanuaris arreteeris Chicago politsei neli inimest sarnase juhtumi tõttu, kus Facebook Live’i vahendusel kanti üle ühe mehe peksmist.