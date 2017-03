TFW: Neli vingemat kollektsiooni lähivaates. Mida mõtlevad moeloojad ise?

«Kevadkollektsiooni südameks on merikapsas,» tutvustab Natali ideede tagamaid. «Kohtusime temaga juhuslikult mererannas, tegime sel põhjal mustri ja tellisime Itaaliast originaalkangad. Merikapsas kannab hästi väärtusi, mis on meile olulised: unikaalsus, naturaalsus, kvaliteet ja mängurõõm.»

Iris Janvieri õnnestumised ei tule välguna selgest taevast, märgi taga toimetab tuntud talente, kes ei eelista väljendada oma ideid mitte moekunstnikunime, vaid märgi kaudu. Ning tegijate entusiasm, pühendumine ja kirg väljenduvad igas detailis.

TFW: Lähivaade moenädalale / Erlend Štaub

«Iris Janvieril on nüüd oma ehtekollektsioon, mis on meie moemajas disainitud ja Itaalias valmistatud. Jõulised geomeetrilised vormid koos klaasja gamma ja naiseliku joonega. Ma usun, et neis ehetes on nüüdisaja rütmi,» räägib Natali. «Samuti on meil oma kingamudelid, laia madala kontsaga kantavad modernsed kingad. Ja kuna sport-šikk on endiselt orbiidil ja 90ndate meeleolud õhus, disainisime ka oma brändi puuvillased spordisokid. Nende abil saab stilistikale nüüdisaja energiat väga lihtsalt juurde anda.»

Iris Janvieri disain lubab end oma kehas mugavalt tunda. «Saad olla väga naiselik, atraktiivne, tugev isiksus ka kleidis, mis taljet ei rõhuta,» väidab Natali S. Korovina. «See on fookuse muutus: naine tahab olla rohkem isiksus ja vähem objekt. Ta on ema, sõbranna, oma ala professionaal - ennekõike särav isiksus! Moe keeles tähendabki see kleiti, mis on stiilne, heade proportsioonidega ja ilus, aga sa ei pea näitama igal eluhetkel ja igaühele kõike, mis sul on.»