Lihtsad nipid, mille abil muuta hommikusöök harjumuseks

Hommikusööki seostatakse parema mälu, kõrgema energiataseme, kaalulanguse ja üleüldise heaolutundega ning just kevad on hea aeg endale väljakutse esitamiseks, et õppida hommikust sööma.

«Sööma peaks kahe tunni jooksul pärast ärkamist ja tervislik hommikueine võiks moodustada 20-35 protsenti soovituslikust päevasest kalorite hulgast. Kindlasti on iga inimene erinev ja seetõttu on tähtis oma keha kuulata ja vastavalt tegutseda,» soovitas Tammsaare Ärikeskuse Daily lõunarestorani peakokk Merlin Sõber ja tõi välja kuus kavalat nippi, mille abil õpetada iseennast hommikust sööma.

Ärka varem

Kevadel pikenevad päevad muudavad hommikuse ärkamise palju lihtsamaks. Kui suudad, siis ärka kaks tundi enne tööleminemist, et jõuaksid stressivabalt süüa ja end valmis panna. Need, kes lükkavad hommikuti kella korduvalt edasi, ei peaks end vaevama hommikusöökidega, mis nõuavad ekstra aega ja energiat. Tee midagi lihtsat, ent maitsvat ja tervislikku. «Smuuti valmib viie minutiga ning puder võib jääda tasasele tulele hauduma, kuniks ise duši all oled,» soovitab peakokk.

Kehtesta reegleid

Kui hommikuti söömise harjumus puudub, siis võid kindel olla, et see niisama lihtsalt ka ei muutu. Hommikusööki peab planeerima ja selleks tuleb tihti ka mõned reeglid luua. Kui tähtsaks osaks hommikust on sotsiaalmeedias toimuvaga kursis olemine või uudiste lugemine, siis lepi iseendaga kokku, et teed seda nüüdsest pärast hommikusööki. Nii võid kindel olla, et hommikusöök ei jää vahele.

Alusta väikeste portsjonitega

Pärast ärkamist võib kogu seedimine veel unine olla, seetõttu ei tasu kohe alguses sundida end suuri portsjoneid sööma. Alustuseks võib valmistada ühe muna või väikese võileiva. Kui keha hakkab hommikusöögiga harjuma, siis suurenda toidukogust, lisa munadele spinatit või serveeri kõhutäis koos puuviljadega. «Esimesel nädalal sobivad menüüsse kenasti värsked smuutid, paar lusikat kodujuustu või muna. Oluline on teha õigeid valikuid, et hommikuti söömine ei muutuks vastumeelseks,» õpetab Sõber.

Söö hommikusööki iga päev

Kõige kiirem ja lihtsam viis uusi harjumusi rutiiniks muuta on neid järjepidevalt järgida. Keha vajab uue rutiiniga täielikuks harjumiseks umbes 30 päeva. Esimene nädal on kindlasti kõige keerulisem, kuid edaspidi hakkab keha hommikust energialaengut nautima ning toitu nõudma. Kindlasti ei tohi hommikusööki unustada ka nädalavahetustel, olgugi, et rütm on siis hilisem.

Söö meelepärast

Hommikusöök ei pea olema puder või munad. Need, kes end alles hommikusöögiga harjutavad võivad tahta hoopis õhtusöögist järele jäänud ahjupraest tükki võtta, süüa paar oliivi või midagi muud ebatavalist. Esimesel nädalal, kui keha uue eluga harjub, aitavad väikesed järeleandmised rutiini lihtsamini meeldivaks muuta.

«Kaerahelveste asemel võib segada peotäie seemneid taimse piima ja lusikatäie meega. Jogurtit saab maitsekamaks marjadega ning toitvaid mune võib keeta ja praadida ning pudruks või omletiks teha,» soovitab Sõber.

Õhtune toidukord olgu väike

Hilisõhtul suure portsu söömisega riskid halva unekvaliteediga ja ärkad hommikul täis kõhuga. Ideaalis peaks õhtusöögi ja uinumise vahele jääma kolm tundi. Kui kõht siiski tühjaks läheb, luba endale tund enne uinumist paar mandlit, kodujuustu või peotäis marju. Need, kes õhtuti trenni teevad, peaksid eriti hoolikalt jälgima, et treeningujärgne kõhutäis hilja peale ei jääks ja keha rahulikult puhata saaks.