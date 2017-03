Varakevad on see aeg, kui pikk talv on inimestest energia välja pigistanud ja suveni on veel kaua aega, mistõttu ollakse kõige altimad noppimaks üles igasuguseid haigusi. Olen üldiselt hea tervisega, kuid seekord rebis haigus mind jalust, ja lausa rohkem kui kaheks nädalaks.