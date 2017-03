Viis kõige hullemat valikut õhtusöögiks lisaks rämpstoidule

Külmutatud valmistoidud. Nendes on tavaliselt peidus väga palju naatriumit ja säilitusaineid. Lisaks veel on need tavaliselt mõeldud kahele inimesele ja seetõttu on väga lihtne liiga palju süüa, eriti kui sul on pärast pikka tööpäeva kõht tühi.

Spagetid kastmega. See tundub üsna mõistlik valik, aga tegelikult on pastas väga palju süsivesikuid ja purgikastmed sisaldavad suhkruid. Kõige parem oleks selle asemel valida täisterapasta ja isetehtud kaste. Lisaks võiks roas olla ka natukene valku.

Hommikusöögihelbed. See on kiire ja lihtne, aga seal ei ole praktiliselt mitte mingisugust toiteväärtust. Ainult suhkur ja süsivesikud. Kui sulle tõesti meeldivad hommikusöögihelbed, siis otsi poest selliseid, milles oleks palju kiudaineid ja lisa oma toidule värskeid puuvilju, et muuta roog natukene tervislikumaks.

Vürtsikad toidud. Nendega peab olema väga ettevaatlik, sest nad mõjutavad ainevahetust ja rikuvad und, kui vürtsidega enne magamaminekut liialdada. Kui sulle meeldib salsa või karri, siis söö seda pigem päeval kui õhtul.

Lihtne salat. See tundub väga tark ja tervislik valik, aga isegi kõige suurem kauss rohelisi salatilehti ei asenda valku või kaloreid, mis hoiaksid su kõhu hommikuni täis. Kui sulle meeldib õhtusöögiks salatit süüa, siis vali selle kõrvale näiteks tuunikala, lõhet, kana või kalkuniliha, mis annab sulle valku ja hoiab kõhu kauem täis.

(Women's Health Magazine)