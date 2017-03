Selles asendis magamine tekitab kortse

Kes meist ei oleks pärast pikka ja väsitavat tööpäeva lihtsalt voodisse kukkunud? Enamasti pidavat inimesed magama just külili, aga selgub, et see ei ole näonahale üldse nii hea. Eksperdid on leidnud, et külili magamine tekitab enneaegseid kortse, vahendab Cosmopolitan.

Uuringu järgi magavad näiteks 41 protsenti britte külili. Olgugi et näonaha jaoks oleks kõige parem magada selili, siis uni on midagi nii olulist, et ei tahaks väga selle arvelt järeleandmisi teha. Eks see jääb igaühe enda otsustada, kas ollakse valmis riskima enneaegsete kortsude tekkimise võimalusega.