Veider põhjus, miks pruutneitsid kannavad traditsiooniliselt ühesuguseid kleite

Kas sa oled kunagi mõelnud, kust on pärit traditsioon, et pulmas kannavad pruutneitsid ühesuguseid või sarnaseid kleite?

Mental Flossi järgi on see komme pärit Vanast-Roomast, kus pruutneitsid mitte ainult ei kandnud üksteisega sarnaseid kleite, vaid ka pruudil oli nendega sarnane kleit. Kusjuures sellel ajal said alguse ka niinimetatud tüdrukuteõhtud, aga mitte sellepärast, et pruut oleks tahtnud oma sõbrannadega aega veeta, vaid seetõttu, et pruudil oli tarvis peibutisi.

Sel ajal arvati, et pulmi võivad külastada kurjad vaimud või pruudi eksid ja see oli paari jaoks tõesine probleem. Pruutneitsitel oli pulmas väga oluline roll. Nimelt pidid nad kurje vaime ja ekse segadusse ajama, et paar saaks rahulikult abielluda, vahendab Cosmopolitan.