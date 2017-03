Uskumatu lugu: paar korraldas pulmad ainult viie päevaga

Kui sa oled kunagi pulmi korraldanud või kõrvalt näinud, kuidas su väga lähedased sõbrad või tuttavad seda teevad, siis tead, et see on närvesööv ja stressirohke aeg. Californiast pärit paar otsustas korraldada pulmad ainult viie päevaga, et keskenduda sellele, mis on päriselt oluline.