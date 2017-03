Kümme üllatavat bakterisõbralikku kohta majapidamises, mis ootavad kevadpuhastust

AOL Lifestyle on reastanud kõige üllatavamad, kuid seda bakterisõbralikumad kohad, mille puhastamisele peaksid sel kevadel kindlasti mõtlema.

1. Nõudepesumasin. Võib tunduda, et kuna selles on juba sõna «pesu» sees, siis ei pea sa masinat eraldi puhastama. Tegelikult on tegemist ühe räpasema kohaga köögis! Masin kogub endasse toiduosakesi, mis loovad bakteritele ja hallitusele soodsa pinnase.

2. Ukselingid ja lülitid. Tuppa on võimatu ilma ukselinki katsumata pääseda, samuti armastavad elektrilülitid baktereid koguda. Tee endale harjumuseks ka neid pindasid regulaarselt puhastada.

3. Sahver ja toiduriiulid. Kevad on hea aeg üle käia ka oma toiduvarud ning vaadata, mille sa oled riiuli tagaotsa surunud. Kuigi paljudel konservidel ja kuivainetel on pikad säilivusajad, võib see tekitada sinus võltsi turvatunnet. Kui sa ei suuda pakendilt säilivusaega lugeda, on aeg toit minema visata.

4. Käterätid ja linad. Need puutuvad meie ihuga väga intiimselt kokku. Hügieenispetsialistid soovitavad linu ja rätikuid iga kümne päeva tagant vahetada.

5. Padjad ja madratsid. Need koguvad tolmu, surnud naharakke, baktereid, ila, higi... Ainult ümbriste vahetamisest ei piisa, sa pead puhastama ka patju ja madratseid endid.

6. Mobiiltelefon. Me kõik võtame oma telefoni kaasa nii vetsu kui kööki, poodi kui avalikku tualetti. Nii kogub see rohkem baktereid kui isegi prill-laud seda teeb!

7. Rahakott ja käekott. Ka need esemed reisivad meiega kõikjale ning koguvad endasse paraja hulga baktereid. Regulaarne väljavahetamine aitab pahalaste mõju vähendada. Samuti võid sa aeg-ajalt antibakteriaalse salvrätiga neid pindu pühkida.

8. Kohvimasin. Bakterid armastavad niiskeid kohti, seega on oluline, et sa oma kohvimasina puhta hoiaksid. Soovituslik on kord kuus masinat äädikalahusega läbi pesta.

9. Hambaharjad. Arvestades, et see käib kaks korda päevas sinu suus, ei ole tegemist just kõige puhtama esemega. Tualetis ringi lendavad bakterid võivad just harjadel maanduda, selle ennetamiseks lase vett peale nii, et potikaas on suletud, kuid vaheta regulaarselt välja ka oma hambaharju.

10. Klaviatuur ja hiir. Arvuti taga töötajad liiguvad sageli otse vetsust taas arvuti taha, rääkimata toiduosakestest, mis sinna maanduda võivad. Pese käsi ning puhasta klaviatuuri regulaarselt.