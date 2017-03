Miks peaks avokaadosid alati enne söömist pesema?

Avokaado koor on väga kõva ja kahjulikud bakterid ei tungi sellest tavaliselt läbi, aga vilja pealmine pind siiski kannab neid. Kui sa hakkad pesemata avokaadot lõikama, siis sa tõmbad noaga bakterid koore pealt läbi vilja.

Oleme ka varem kirjutanud teemal, et inimesed ei teadvusta, et võivad kahjulike bakteritega süües kokku puutuda. Seetõttu on väga oluline ka kooritavaid vilju enne söömist pesta.

Avokaado pesemiseks kasuta jahedat või toasooja vett ning hõõru kergelt koort, et eemaldada kahjulikud bakterid. Lisaks veel, ära unusta ka enda käsi enne söömist pesta.