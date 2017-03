Üks asi, mis ühendab tugevaid paare

Suhteekspert James Preece, keda teatakse ka Dating Guru nimega, ütleb, et tugeva suhte jaoks on tarvis, et paarilistel oleks ühine huumorimeel.

Tegelikult on see päris loogiline, sest kui paarilised näevad huumorit samades asjades, siis see võib viia suurema õnnetunde, seotuse ja heaoluni. Kui huumor on ühine, siis te näete midagi positiivset igas situatsioonis ja olete üldiselt rahulikumad, kui elu teile midagi ootamatut ette paiskab.

Preece ei ole ainus, kes nii arvab. Ühe kohtingusaidi juht Grant Langston nõustub, et ühesugune huumorimeel on esimene omadus, mida inimesed teineteise juures hindavad.