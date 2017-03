Meestele: 19 asja, mida naised soovivad, et te sagedamini teeksite

Redbook on toonud välja mõned lihtsad asjad, mida paljud naised soovivad, et nende mehed sagedamini teeksid. Ja muide, naine, kui sa tunned, et suhtes on mõned su soovid täitmata, siis on kõige õigem esimese asjana siiski oma partneriga sellest rääkida!

Valmistab õhtusöögi ilma eraldi palumata. Ilmselt tead, kui mõnus on tulla õhtusöögilõhnalisse koju pärast pikka tööpäeva. Nii et miks mitte mõnikord oma naistki sellega üllatada? Pesu pesemine. Pesu masinast võtmine ja korvi panek pole päris see. Kui sa juba oled asja käsile võtnud, siis ka triigi ja pane asjad kappi ära. Tee soovinimekiri. Mida sa tegelikult isadepäevaks, sünnipäevaks või jõuludeks tahad? Koosta nimekiri ja kõigil on elu lihtsam! Aita menüüplaneerimisega. «Mis sa süüa tahad?» - «Ma ei tea, ükskõik!» Liiga tuttav dialoog? Mis oleks, kui aitaksid oma naisel nädala menüü paikapanemisel kaasa mõelda? Võta aega iseendale. Jah, nii nagu naisedki, vajad ka sina natuke «aega iseendale». Leia hobi või kohtu sõpradega – kokkuvõttes teed sa nii õnnelikuks ka oma kaasa. Kuula teda. Su naine hindab, kui räägid talle oma päevast, kuid samamoodi hindab ta, kui sa teda ka aktiivselt kuulad, kui tema enda omast räägib. Mängi lastega. Me kõik oleme päeva lõpus väsinud ja tahaks diivanile vajuda, kuid võta end kokku ja mängi lastega! Jaga oma muresid. Oma elu murede ja rõõmude jagamine on paarisuhte üks osa. Miskipärast ei taha mehed alati muredest rääkida, kuid su naine pole mõtetelugeja. Kui miski sind vaevab, võta see teemaks. Täida auto bensiinipaak. Jah, naine on täiesti võimeline seda ka ise tegema, aga just väikesed hoolitsevad žestid võivad suhtes olla võtmetähtsusega, et meile meelde tuletada: sa hoolid. Tee tema metsik fantaasia teoks ja lase tal... sisse magada. Täiskasvanuks olemise üks nõmedamaid osasid on end pea igal hommikul kokku võtta ja elama hakata. Olgu selleks töö või lapsed või mõlemad, vahel kuluks meile kõigile ära hommik, kus me ei pea midagi tegema. Võta lapsed ja lase tal magada, küllap ta sulle teenega vastab! Luba endale midagi. On täiesti okei, kui sa ostad endale uue parfüümi või lemmikmeeskonna spordisärgi. Kui sa endale midagi mõnusat lubad, teeb see ka meid õnnelikuks! Kallista teda, niisama. Füüsiline armastus on hea viis näidata oma tundeid, kuid kui iga kallistus lõppeb magamistoas, kaotavad kallid peagi oma võlu. Mõnikord tahame me lihtsalt embust ja see ongi kõik. Helista oma emale. Su ema tahab kuulda, kuidas kõigil läheb ja kui sina talle ei helista, võib su naisele tunduda, et tema peab seda tegema. Tõenäoliselt tahab aga su ema eelkõige sinust kuulda. Helista tema emale. Ämma-äiaga heade suhete loomine on omaette oskus, kuid on väärt pingutust. Ütle talle, mida ta õigesti teeb. Eksperdid soovitavad päevas jagada viis komplimenti, seega ära unusta talle öelda, mida kõike ta õigesti ja hästi teeb. Ütle aitäh. Mõlemast soost abikaasad tahavad tunda end hinnatu ja väärtustatuna. Aitäh ütlemine võtab kaks sekundit, kuid toob dividendides tohutult tagasi. Kanna seda särki, mis ta sulle ostis. Vahel on vahva end üles lüüa. See ei tähenda, et sa peaksid pidevalt smokingus olema, kuid kui sa paned selga selle nunnu triiksärgi, mis ta sulle kinkis, võidad ilmselt ta südame. Räägi. Pole vahet, millest rääkida, lihtsalt võta aeg, et suhelda. Kirjuta suvalisi armastuskirju. On midagi erilist selles, kui võtta eraldi aega, et käsitsi kirjake kirjutada. On veel erilisem, kui see on märge armastusest. Tee seda mõnel suvalisel päeval!