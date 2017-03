Eesti lavade primadonna Liina Reimani pöörane nooruspõlv: armuvalus grusiin ja traagiline enesetapp

Valga äärelinnas ärklikorrusel

Liina Põlde oli pärit kehvast perekonnast. Isa oli lihtne töömees Valga raudteejaamas, kel oli üheksa last, nendest Liina kõige noorem, sündinud 14. novembril 1891. Ema käis samuti tööl, pesijana. Ta oli boheemlaslike kalduvustega inimene, käis kohalikus näiteseltsis mängimas asjaarmastaja näitlejana ja hoolitses otse haruldase hellusega oma laste eest. Kodu asus Valga äärelinnas, väikese puumaja ärklikorrusel. All tegutses kõrts ja hoovi pool elas lihunik.

Mihkel Põlde ja ema vanema õe Anu Umalase abielu oli olnud armastusabielu. See katkes naise varajase surma tõttu. Sellest abielust sündis viis last, aga ellu jäid Friedrich, Johanna ja Alviine. Friedrich töötas kaupluses ärimüüjana, hiljem oli Pärnus rauakaupluse osanik. Kui Liina lõpetas kooli, saadeti ta Friedrichi osava naise juurde kodumajandusõpilaseks. Alviine ja Johanna toimisid nooruses bonnedena Venemaal.

Mihkel Põlde lapsed teisest abielust Liiso Umalasega olid: Julie, Karl Robert, Adolf Johannes ja Liina. Julie laulis hästi, kuid teenis teenijana Valgas, hiljem mõisas keetjana. Adolf oli metsaülema abi ja elas maal. Karl mängis viiulit, laulis ja näitles. Tartus esines ta Vanemuises harrastusnäitlejana. Valgas aga näitles Karl koos emaga karskusseltsis Säde. Vana-aastaõhtul võeti Liinatki kaasa. See etendus oli Liina meelest imeline.

Valgas käis Liina Põlde Ants Eineri ettevalmistuskoolis. Siis tuli kolmeklassiline raudteelaste kool. Koolipeol sai ta oma esimese näidendiosa. Õpetaja Mordvinov heitis esimese teatrisädeme õpilase alateadvusse. Järgnes Caroline Schützi saksa tütarlastekool. 1908 esinesid Valgas nii Vanemuine kui Estonia ja noorele tüdrukule jätsid need kustumatu elamuse.

Liina Pääsuke Vanemuise laval

17-aastaselt võttis ta südame rindu ja sõitis Tartusse Vanemuise direktori Karl Menningu juurde. Selleks andis toetust ema, sest Liina ise kartis, et ebaõnnestumise puhul satub ta rahva naeru alla. Jõudnud Tartu, käis noor arglik tütarlaps mitu tundi direktori ukse taga, enne kui julges sisse astuda. Avaldas kogeledes oma soovi. Direktor Menning naeris enese ette ja küsis, et kas «ilusad riided on need, mis teda tõmbavad». Andis siiski kaks luuletust ja käskis need pähe õppida, siis uuesti tagasi tulla.

Kui Liina koju jõudis, jutustas ta emale oma käigu tulemustest. Ema käskis kohe hakata luuletusi õppima. Ta ise valvas ukse taga, et keegi ei satuks asja jälile, sest kogu see toiming hoiti suures saladuses terve perekonna ees. Kui luuletused olid peas, läks noor näitlejaks ihkaja uuesti Menningu juurde. See naeratas jälle ja ütles: «Noh, midagi selles ettekandes ikkagi oli.» Nii võeti noor neiu Põlde aastaks palgata proovile. Alles nüüd usaldas ema teha seda teistele teatavaks. Vennad Karl ja Adi andsid talle kumbki 10 rubla kuus elamiseks.

Esimesena sai Liina toaneitsi Josephine osa prantsuse komöödias «Cyprienne». Osaraamat pisteti pihku, lugemisproovi ei olnud. Teisel päeval õpetati liikumist. Samaaegselt pidi oma osa pähe õppima, sest edaspidi oli osaraamat keelatud. Peaproove oli ainult üks.