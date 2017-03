Miks vajavad naised rohkem und kui mehed?

Naised vajavad rohkem und

Uuringus osales 210 keskealist naist ja meest, vahendab Cosmopolitan. Teadlased leidsid, et naistel, kes kannatasid unepuuduse käes, oli rohkem terviseprobleeme kui meestel. Näiteks võib vähene uni põhjustada stressi, vaenulikkust, depressiooni ja isegi viha. Kui naised on väsinud ja tahavad kauem magada, siis nad lihtsalt kuulavad oma keha, mis hoiab neid stressi ja ärrituse eest.

Kuidas see erineb meestest?

Tuleb välja, et naiste ja meeste ajud toimivad natukene erinevalt. Naise aju on natukene keerulisem ja vajab seetõttu ka rohkem puhkust, et taastuda. Keskmiselt vajab naine umbes 20 minutit rohkem und, aga mõne puhul võib see aeg olla palju pikem. Nüüd ei ole põhjust kellelgi nuriseda, kui naised nädalavahetuse hommikul natukene kauem magavad.