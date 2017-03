Püsimeigi tipptegija: kulmude püsimeik jätab naturaalse lõpptulemuse

Miks aga võiks üldse kulmudele püsimeiki teostada ning kas ja miks eelistada püsimeigis manuaaltehnikat. Jurgita selgitab.

Mida kujutab endast teie õpetatav tehnika?

Minu tehnika nimi on «Powder Strokes», mis tähendab Microblading tehnikat kulmu ülemisel joonel ning ülejäänud kulmu hajutatud tehnikas, kuna see jätab loomulikuma mulje. Loomulikkus on minu jaoks väga oluline ka meiki tehes.

Miks eelistada manuaaltehnikat tavapärasele püsimeigi tehnikale?

Mulle isiklikult meeldivad mõlemad püsimeigi stiilid, nii klassikaline püsimeik kui manuaaltehnikaga püsimeik, ning lisaks puudriefektiga manuaaltehnika. Kõik oleneb vaid kliendi nahatüübist. Kui kliendi nahk on rasusem, kasutan tavalist püsimeigi stiili, kuid kui kliendi nahk on perfektne manuaaltehnika jaoks, kasutan kindlasti seda.

Jurgita Jasiunaite / Erakogu

Miks te soovitaksite kulmude püsimeiki?

Ma soovitan püsimeiki ning manuaaltehnikat kulmudele, sest see jätab väga naturaalse lõpptulemuse, see on väga mugav lahendus, kuna te ei vaja kosmeetikat ning hoiate enda aega kokku.

Milline on olnud teie kõige südantsoojendavam tagasiside kliendilt?

Minu kliendid ütlevad alati, et tulemus on palju parem, kui nad ootasid, see on uskumatu ning näeb väga naturaalne välja. Samuti ollakse õnnelik ideaalse kulmukuju üle.