Kaks külluslikku ja maitsvat võileivaideed hommiku- või lõunaeineks

Võileibade valmistamisel on kasutatud madala suhkrusisaldusega pagaritooteid, kus on kasutatud üle 30% köögivilju. Toidublogija Tuuli Mathisen on nendest valmistanud eriti rikkalikud ning ahvatlevad einevõileivad, mis panevad suu lausa vett jooksma. Saa inspiratsiooni ning valmista endalegi.

Pastinaagi-porgandi Juurika palaleivake peedihummuse, grillitud kitsejuustu ja röstitud spargliga

Mahlane peedihummus toimib siin koosluses rikkaliku kastmena. Grillitud või pannil röstitud toekas kitsejuust varustab võileiva küllusliku maitsega ning kiirelt pannilt läbi käinud krõmpsuv spargel annab oma mõnusa tekstuuri ja kevadise maitsega värske nüansi kogu komplektile.

/ Tuuli Mathisen

Vaja läheb:

2 Fazer Juurika palaleivakest, soovi korral kergelt röstituna

6-8 sparglivart, vajadusel alumine osa kartuli koorimisnoaga kooritud

2x50 g koorega kitsejuustu

2x2 sl peedihummust

värskeid idusid ja tüümiani

soola ja pipart

oliiviõli

sidrunimahla

Peedihummus:

200 g keedetud või ahjupeeti, koorituna ja tükeldatuna

200 g konserveeritud kikerherneid

1/2 tl vürtsköömneid

sidrunimahla

1-2 küüslauguküünt

soola ja pipart

Valmistamine:

Valmista esmalt peedihummus. Selleks tõsta kõik koostisosad purustajasse või blenderisse ja töötle ühtlaseks. Maitsesta. Kuumuta ahjus grillelement, piserda kitsejuusturattaid oliiviõliga ja grilli grillelemendi all paar minutit, kuni juust on kreemjas ja kergelt pruunistunud. Kuumuta pannil keskmisel kuumusel õli ja rösti kiirelt sparglit mõne minuti jooksul. Spargel peab jääma krõmpsuv. Maitsesta soola, pipra ja sidrunimahlaga. Võileibade valmistamiseks tõsta alumisele saiapoolikule peedihummust, sinna peale säti grillitud kitsejuust ja tõsta kõige peale sparglid. Maitsesta vajadusel soola ja pipraga, puista peale värsket tüümiani ja idusid ning serveeri kohe.

Külluslik eineleib pastinaagi-porgandi Juurikasaiast petersellipesto, avokaado, praetud muna ja singiga

Toitev ja külluslik eineleib, kus täidisega ei koonerdata ja mis annab korraliku eine mõõdu välja. Plussiks on see, et kõik komponendid on tegelikult tervisesõbralikud ja peale sellise eineleiva söömist ei ole vaja treeningsaalis lisatunde teha ega süümepiinu tunda. Siin eineleivas saavad kokku mitu supertoiduainet ja pigem on selline toitev kihiline võileib kui täisväärtusliku ja tervisliku toitumise sümbol.

/ Tuuli Mathisen

Vaja läheb:

4 viilu Fazeri pastinaagi-porgandi Juurikasaia, röstituna

2x2 sl petersellipestot

2 küpset avokaadot, viilutatuna

4 viilu suitsusinki

2 viilu tomatit

2 praetud muna, munakollane võiks olla poolpehme

soola ja pipart

õli munade praadimiseks

Petersellipesto:

paar prisket peotäit värsket peterselli

peotäis piiniaseemneid (või muid seemneid-pähkleid)

50 g parmesani vm kõva juustu, riivituna

1 dl oliiviõli

1-2 küüslauku

sidrunimahla

soola ja pipart

Valmistamine:

Valmista esmalt pesto. Selleks tõsta kõik koostisosad blenderisse või purustajasse ning töötle ühtlaseks. Maitsesta soola ja pipraga. Rösti saiad ja määri igale saiale paar lusikatäit petersellipestot. Säti sinna peale avokaadot, sinki ja tomativiile. Prae muna väheses õlis kuumal pannil kuni munakollane on soovitava küpsusega. Tõsta muna saiale ja sinna peale peegelpildis samad koostiained. Suru sai kergelt kokku. Kui soovid leiva kaasa võtta, keera see tihedalt paberisse. Soovi korral võid juurde pakkuda veel meelepärast kastet.