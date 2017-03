14 suurepärast nippi, mis teevad jooksmise lihtsamaks

Isegi profisportlased tunnistavad, et jooksmine võib vahel väga raske olla. Loomulikult on nii, et mida rohkem sa jooksed, seda kergemaks see muutub. Kusjuures mõnikord on palju raskem, kunagi ei ole kahte ühesugust kogemust. Hea uudis on see, et sa saad ühtteist teha, et jooksmist natukene lihtsamaks muuta.