Unusta blond ja brünett - moejuuksed on sinised!

Sinised juuksed. Katy Perry / AFP / Scanpix

Kohaliku moeeliidi kohtumisüritus Tallinn Fashion Week ei möödunud samuti Malviinade defileeta – inimesed ei tule siia üksnes moodi vaatama, vaid mõistagi ennast näitama. Säravaima etteaste tegi keemiline punkprintsess, Maybelline New Yorki meigikunstnikuna tegutsev Liisa Leetma.

Mäss või mäng?

Sinised juuksed on just sedasorti trend, mida noored jumaldavad ning mis neid taltsutada üritavatel autoriteetidel vere keema ajab. Sest olgem täpsed, keegi ei tooni lakka elektrisiniseks, erkroosaks või lillaks eesmärgiga oma korralikkust ja kombekust rõhutada. Selles nähakse mässu ja allumatust, ning mis siin ikka keerutada – seda niisugune tegu tõesti ka tähendab. Ilmselt on viksi vanema õudusunenägu, et koju saabudes talle sinijuukseline võsuke vastu loivab. Kuid ainult mässuga asi siiski ei piirdu.

Sinised juuksed kelika seitli kujul - Kerli / Erlend Štaub

Möödas on ajad, mil ilu pidi mingite tuttavate raamide sisse ära mahtuma. Kõige turvalisem on muidugi olla pikk, blond ja peenike – testitud ja töötab. Ainus häda on, et samasuguse ilustandardi sisse mahutavad end tuhanded, isikupära ja ainulaadsust pole seal sageli rohkem kui linnuvabrikust saabunud munal. Miks mitte oma heledasse pahmakasse veidi ulakaid ja kirkaid salke sisse visata? Hele lõuend on värvimiseks mõnusaim materjal – kõik toonid jäävad külge ning paistavad väga hästi välja. Uue trendi eripäraks on aga see, et värvilisi salke või juukseotsi võib endale lubada mis tahes tooni paruka omanik, värvida saab väga hästi tumedaid juukseid, fantaasiapiirid on vaid iga katsetaja enese peas.

Sinised juuksed. Louisa Johnson / Xposure / Scanpix

Tegu on kindlasti julguseprooviga, aga täiesti turvalisel moel. Mis viga möllata, kui värvilise tuju saab pärast lihtsalt välja pesta. Või kui meeldima hakkab, saab valida püsivama või veelgi tigedama keemilise tooni.

Kelle elu kulgeb parasjagu tšillis vaikses lainetuses, vaevalt nii äkilise välimusevärskenduse järele vajadust tunneb. Kuid päris nii mustvalge see pilt ei ole, et siniste salkude varjust vaid radikaalset mässajat otsida tasuks. Pole need sinipead sugugi maailmaga pahuksis, enda peale vihased ja meeleheitlikus tähelepanunäljas! Tõuke juustega tembutamiseks võib anda ka lihtne uudishimu ja mängulust. Ja värvimise aktile ei eelne mingit diipi sisekõnelust, lihtsalt spontaanne otsus – vaatame, mis juhtub? Kui argipäeva piire pisut raputada, ei juhtu mitte midagi hullu. Hoopis uus energia vallandub, sest iseenda üle naerda on tohutult vabastav ja lahe.

Sinised juuksed. Ilublogija Marycake / Colorista

Sinise asemel võib tembutada ka lilla, rohelise, kirju kokteili või keemilise roosaga.

Roosad juuksed. Pixie Lott / Xposure / Scanpix

Roosad juuksed.Stiiliblogija Liza Lash / Colorista

Roosad juuksed. Amber Le Bon / AFP / Scanpix