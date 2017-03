Miks on tänapäeval suhted väga haprad?

Olgem ausad, inimsuhted on muutunud väga pinnapealseks. Ei ole sidet ega ühendust. Võib-olla on meil kogu aeg liiga kiire, et sellest aru saada. Me ajame segamini naudingu ja armastuse. Enamik meist otsib välist ilu ja mõned otsivad kedagi ainult selleks, et see lisaks midagi nende sotsiaalsele staatusele.

Kõige selle kaose keskel tundub, et suhted on muutunud ja nendest on kadunud puhtus ning ilu. Suhetest on saanud mingi rahuldust pakkuv protsess. Boldsky vahendab, miks on inimeste vahelised suhted tänapäeval pigem haprad.